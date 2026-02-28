Panamá condena ataques de Irán en Medio Oriente y pide cese inmediato de acciones militares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá condenó “en los términos más enérgicos” los ataques con misiles lanzados por la República Islámica de Irán contra varios Estados del Golfo y advirtió que estas acciones representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

En un comunicado difundido este sábado 28 de febrero, la Cancillería señaló que los ataques han afectado territorios de Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait, y los calificó como una violación directa de la soberanía de los Estados impactados.

La Cancillería panameña sostuvo que las acciones militares indiscriminadas, así como los programas balísticos y otras conductas desestabilizadoras, ponen en riesgo a poblaciones civiles e infraestructuras estratégicas vitales para la economía global.

En el pronunciamiento, Panamá condenó inequívocamente la agresión iraní contra países de la región y expresó su plena solidaridad con los Estados afectados.

Además, hizo un llamado a Irán a cesar de inmediato toda acción militar indiscriminada y reiteró la urgencia de retomar negociaciones que permitan reducir las tensiones y evitar una mayor escalada del conflicto.

La policía pasa junto a vehículos destruidos por un misil lanzado desde Irán, en Rosh Haayin, Israel, el 28 de febrero de 2026.EFE

El Gobierno también reafirmó su compromiso con un orden internacional basado en normas, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de controversias.

Subrayaron además, que la seguridad en Medio Oriente es esencial para la estabilidad energética global y para garantizar la libre circulación del comercio internacional.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana de este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto contra la República Islámica.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que Jameneí “dejó de existir” tras el ataque israelí a su residencia.

Según la prensa israelí, tanto Netanyahu como Trump habrían recibido fotografías del cuerpo sin vida de Jameneí como prueba de que el líder supremo fue eliminado.

El Ejército israelí anunció además la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.