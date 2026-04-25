Panamá condena atentado terrorista en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá condenó este sábado 25 de abril el atentado terrorista ocurrido en un tramo de la vía Panamericana, en el suroeste de Colombia.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno panameño, en nombre del presidente José Raúl Mulino, expresó su solidaridad y condolencias al Gobierno de Colombia y a su “noble pueblo”, que nuevamente sufre los estragos de la violencia.

“Panamá se solidariza profundamente con los familiares de las víctimas en este doloroso momento, extendiendo su acompañamiento y apoyo en medio de esta tragedia”, indicó la Cancillería.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas en el ataque, que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que transitaban por esa carretera en el departamento del Cauca.

Condena acto terrorista.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad”, manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

A pocos metros del punto de la explosión, varios vehículos alcanzados por la onda expansiva evidencian la magnitud del atentado. Entre ellos, un autobús de transporte público quedó casi partido a la mitad, con los vidrios destrozados y la carrocería deformada, detenido en medio de escombros. Otros automóviles presentaban puertas abiertas, techos hundidos y fragmentos esparcidos sobre la carretera.

En el lugar también quedaron los cuerpos de algunas víctimas, cubiertos parcialmente por polvo y residuos, mientras a su alrededor se encontraban dispersas pertenencias personales.

El ataque ocurre a solo 36 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, programadas para el próximo 31 de mayo.

(Con información de EFE)