Panamá custodia las actas de las elecciones de Venezuela que le dieron el triunfo a Edmundo González

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

‘Las actas estarán guardadas en una bóveda del Banco Nacional de Panamá hasta que puedan regresar a Venezuela ‘muy pronto’'.

Panamá custodia las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, que le dieron el triunfo al opositor Edmundo González Urrutia, como mandatario de esa nación.

La noticia se dio a conocer este miércoles, 8 de enero, en un acto organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para reivindicar la democracia y la libertad de Venezuela en el Centro de Convenciones Atlapa.

González Urrutia visita Panamá en medio de su gira por varios países del continente, previo al 10 de enero, fecha que marca el inicio de un nuevo periodo de gobierno en Venezuela. Ese día, Nicolás Maduro pretende asumir un nuevo mandato a pesar de los múltiples reclamos de fraude.

El canciller Javier Martínez Acha junto a las actas. LP/Isaac Ortega

Las actas estarán guardadas en una bóveda del Banco Nacional de Panamá hasta que puedan regresar a Venezuela “muy pronto”, de acuerdo a lo que declaró María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

Después de las elecciones del 28 de julio, la coalición política que respaldó la candidatura de González Urrutia, publicó en sitio web el 85% de las actas donde se demuestra que el opositor ganó el torneo electoral con el 65% de los votos. Mientras que Nicolás Maduro, de acuerdo con esas actas, obtuvo el 30%.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo controlado por el régimen de Maduro, aseguró que Maduro sacó el 51 % de los votos, frente al 43 % de González Urrutia. No obstante, hasta ahora no han publicado los documentos que respaldan esos números, por lo que tanto venezolanos como gobiernos de diversos países tildan esos resultados de “fraude”.

En el evento que organizó la Cancillería panameña denominado Acto de Reivindicación de la Democracia en Venezuela y América, participaron miembros del gabinete del presidente Mulino, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Panamá, diputados de la Asamblea Nacional, presidente de partidos políticos, miembros de la comunidad venezolana en Panamá, entre otros. Fue un momento cargado de solemnidad y emoción. Primero habló el canciller Javier Martínez Acha, quien mandó un mensaje “alto y claro al dictador” de Venezuela Nicolás Maduro. “No nos vas a arrebatar el derecho a la libertad y a la democracia”. Aplausos se escucharon en el salón.

“Venezuela libre”, gritó alguien desde el público.

“Cuando un pueblo decide ser libre, ningún tirano puede detenerlo”, dijo el canciller luego de recordar el día de las elecciones del 28 de julio pasado. “El resultado es conocido por los hombres y mujeres de buena fe, el triunfo de la candidatura que usted encabezó fue incontestable, hasta el punto en que ustedes presentaron las actas y el régimen dictatorial ni siquiera se tomó la molestia de hacerlo. Para ese momento ya no existía en ellos pudor alguno. Habían hecho un grandísimo fraude y no se tomaron las molestias de encubrirlo. Con ese dictador solo se espera más opresión (...)”, aseguró.

‘Barbarie, robo, pillaje’

Casi seis meses después de los comicios venezolanos, recordó Martínez Acha, detrás de los que “usurpan el poder en Caracas”, solo hay “barbarie, robo, pillaje a manos llenas, corrupción, persecución a los disidentes y falta de razón”.

Evento que organizó la Cancillería panameña denominado Acto de Reivindicación de la Democracia en Venezuela y América. Cortesía Cancillería de Panamá

Martínez Acha llamó a María Corina Machado “la santa” venezolana. “Carlos Andrés Pérez, apoyó la causa soberanista panameña que acabó triunfando y culminó en los tratados Torrijos Carter de 1977 y en la entrega efectiva de la vía interoceánica y los territorios ocupados cuyo 25 aniversario acabamos de celebrar hace unos días. La oscuridad del autoritarismo del régimen venezolano no podrá apagar la antorcha de la democracia que usted y Maria Corina Machado enarbolan”, añadió.

Evento que organizó la Cancillería panameña denominado Acto de Reivindicación de la Democracia en Venezuela y América. Cortesía Cancillería de Panamá

El rol de Panamá

El canciller panameño anunció que Panamá no se limitará a alzar la voz en eventos como el que se celebró este miércoles. Adelantó que la designación del país como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026, instala al Estado en una posición de “privilegio” a la hora de contribuir a que Venezuela siga siendo muy importante en la agenda de Naciones Unidas.

Cuando le correspondió el turno a González Urrutia para hablar ante el público, comenzó discurso recordando que la democracia “nunca se alcanza para siempre. Nunca podemos darla por segura”.

“Desde hace demasiados años nos oprime una dictadura que no es convencional. Es un sistema depredador que a quienes controla en el Estado nada les ha impedido expoliar desenfrenadamente a los venezolanos”, manifestó.

En primera fila le escuchaban, expresidentes de varios países que apoyan su causa. Andrés Pastrana (Colombia), Felipe Calderón (México), Vicente Fox (México), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Laura Chinchilla (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolvia), Jorge Jamil Mahuad (Ecuador), Guillermo Lasso (Ecuador), Rafael Hipólito Mejía (República Dominicana), Mireya Moscoso (Panamá) y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).

“Así como han destruido la república, han pulverizado la nación”, manifestó.

‘Cleptocracia destructiva’

“Es una cleptocracia tan destructiva que carece ya de cualquier proyecto político que no sea su permanencia indefinida en el poder. En manos de un régimen semejante la destrucción de nuestro aparato productivo se ha hecho hábito y sus consecuencias es que estamos sufriendo uno de los peores ciclos hiperinflacionarios de la historia. Son las causas del gigantesco éxodo que desde hace años experimenta nuestro país con más de 8 millones de migrantes y refugiados y con la enorme mayoría movilizados hacia otros países de América (...)”, añadió.

Edmundo González Urrutia. LP/Isaac Ortega

“Los venezolanos hemos nacido para ser libres. La democracia es un sentimiento que llevamos en la sangre”, añadió.

Recordó que con casi 40% de ventaja y con la capacidad que han tenido para recolectar y publicar el 85% de las actas, “nadie en el mundo puede dudar hoy de cuál es la voluntad popular y soberana”.

Esas actas, dijo, son la fuente de su “legitimidad” como nuevo gobernante de Venezuela.

“Son esas actas mi verdadera banda presidencial”, dijo. En el auditorio se escuchó un coro incesante: “libertad, libertad, libertad”.

“La soberanía popular es innegociable”, manifestó.

Con el presidente Mulino

González Urrutia también se reunió este miércoles en el Palacio de las Garzas con el presidente José Raúl Mulino.

“Cuente con el apoyo político y moral nuestro. Espero que este periplo sea un campanazo al mundo democrático, que sea un campanazo por la libertad de Venezuela”, le dijo el mandatario panameño.

En el acto, González Urrutia le entregó a Mulino una copia de las actas que comprueban su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Condecorado por el alcalde

González Urrutia también fue condecorado por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi.

“La Ciudad de Panamá hoy te hace entrega de esta distinción a ti y al pueblo venezolano, que se ha ganado un espacio en la ciudad de Panamá y en nuestros corazones.”, dijo el alcalde.

Edmundo González y Mayer Mizrachi. Cortesía Alcaldía de Panamá.

“De mi parte odiaría que se fueran los venezolanos de Panamá. Son nuestros hermanos. Son nuestros socios. Son nuestros hijos también. Pero odiaría aún más que se quedaran por las razones equivocadas. No pueden regresar por la situación que están viviendo. Décadas de lucha por justicia, libertad y democracia. (...) Don Edmundo le hacemos este reconocimiento a usted, a todos los venezolanos de que Panamá siempre será una casa para aquellos quienes luchan por su hogar (...)”, dijo.