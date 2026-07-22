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    Diplomacia

    Panamá descarta restablecer relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    EFE
    Panamá descarta restablecer relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela
    Javier Martínez Acha, canciller. Foto: Archivo / Cortesía OEA

    Panamá descarta restablecer relaciones con el Gobierno venezolano que encabeza Delcy Rodríguez y seguirá reconociendo a Edmundo González como presidente electo hasta que haya nuevas elecciones en el país, aseguró a EFE el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en una entrevista este martes.

    “Nosotros guardamos las actas que certifican el triunfo de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio (de 2024) en las bóvedas del Banco Nacional. Uno debe ser coherente con sus decisiones, así que seguimos reconociendo a Edmundo González”, declaró el ministro.

    Martínez-Acha, quien se encuentra en una visita oficial en la India, declaró que restablecer las relaciones diplomáticas en el corto plazo “no está en la agenda”, incluso a pesar del respaldo de Estados Unidos a la presidencia interina de Rodríguez.

    Panamá descarta restablecer relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

    Panamá aspira “a que en un corto periodo de tiempo existan elecciones democráticas con garantías y se elija un gobierno de los venezolanos de forma transparente. Y así Venezuela incorporarse a la comunidad de las naciones de Latinoamérica del mundo”, dijo.

    El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuyo país que controla Venezuela desde enero, anunció que los procesos para la transición democrática en la nación sudamericana empezarían en agosto.

    “Sentimos que la solución democrática de Venezuela que los Estados Unidos y el secretario Rubio desean implementar debe estar acompañada de un apoyo de países democráticos de la región. Así, los actores internos van a dar confianza. Se tiene que construir ese camino, con peticiones electorales sólidas y una transformación de distintos actores y entidades internas de Venezuela”, declaró el canciller panameño.

    Panamá descarta restablecer relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela
    María Corina Machado en conversatorio con venezolanos en Panamá. LP / Katiuska Hernández

    A finales de mayo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la líder opositora venezolana María Corina Machado ya habían mantenido una reunión en el país centroamericano en la que discutieron la celebración de unas nuevas elecciones.

    A pesar de no reconocer el Gobierno de Delcy Rodríguez, Martínez-Acha aseguró que Panamá mantiene relaciones consulares con Venezuela y fue uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria tras el terremoto doble que asoló a ese país el pasado 24 de junio.

    EFE

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