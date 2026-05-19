Panamá expresa su apoyo al presidente de Bolivia en medio de manifestaciones, bloqueos y vandalismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió el apoyo y la solidaridad del mandatario panameño José Raúl Mulino, en medio de las manifestaciones y los bloqueos de vías que se registran en la nación sudamericana.

La Presidencia informó que Mulino se contactó con Paz para manifestarle su respaldo y calificó la crisis boliviana como una nueva arremetida de la izquierda radical y el narcotráfico.

Además, se informó que Panamá, por intermedio de su embajada en la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó el pronunciamiento de este ente regional en favor de la estabilidad social y política en Bolivia.

“Panamá colaborará en la esfera política internacional”, manifestó Mulino en su conversación con Paz, reportó la Presidencia panameña.

Al mismo tiempo, se indicó que Paz agradeció el apoyo de Panamá y que coincidió en que esta crisis es el último coletazo de gente que promueve el caos. “Vamos a acabar con esto esta semana. La pelea está dura, pero la vamos a sacar adelante”, dijo Paz.

De acuerdo con reportes de la agencia EFE, las protestas se dan por agrupaciones que reclaman mejoras salariales, abastecimiento de combustibles y la anulación de leyes.

También se resalta que, además de las protestas, los sindicatos campesinos continúan bloqueando carreteras desde hace 14 días en el departamento de La Paz.

Este lunes, las protestas derivaron en saqueos y vandalismo.