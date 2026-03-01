Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez invitó a diplomáticos de 12 países a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, firmado por unos 40 países y fruto de los Tratados Torrijos-Carter, que en 1997 sellaron el traspaso de la vía interoceánica a Panamá.

Lo hizo durante una visita oficial a México, en el marco de una reunión de embajadores.

En los encuentros con los embajadores concurrentes en Panamá, el canciller planteó la adhesión al tratado de neutralidad como garantía jurídica del comercio mundial, una señal política de respaldo al derecho internacional y un acto concreto de confianza hacia Panamá como país seguro, estable y previsible, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en un comunicado.

Las reuniones se llevaron a cabo con Messaoud Mehila, embajador de la República Argelina Democrática y Popular; Rachel Moseley, embajadora de la Mancomunidad de Australia; Seymur Fataliyev, embajador de la República de Azerbaiyán; Milán Cigán, embajador de la República Eslovaca; Shozab Abbas, embajador de la República Islámica de Pakistán; Arvin Reyes De León, embajador de la República de Filipinas; Adli Qasem Alkhaledi, embajador del Reino Hachemita de Jordania; Nguyen Van Hai, embajador de la República Socialista de Vietnam; y Ly Djerou Robert, embajador de la República de Côte d’Ivoire.

También incluyó a Hayk Hakobyan, encargado de negocios de la República de Armenia; Nikoloz Sakhvadze, encargado de Negocios de Georgia; y Milos Markovic, encargado de negocios de la República de Serbia.

Los encuentros, indicó Cancillería, permitieron al ministro Martínez-Acha fortalecer los mecanismos de consultas políticas y la modernización de instrumentos jurídicos para dar mayor institucionalidad a las relaciones con esos gobiernos amigos.

A la vez, presentó a Panamá como un hub logístico, portuario y aéreo global; resaltó la posición estratégica del país como conector interoceánico y plataforma regional, vinculada al Mercosur, del cual es miembro asociado desde el año pasado.

También promovió inversiones en puertos, infraestructura, energías renovables, semiconductores, logística marítima y conectividad aérea, incluyendo posibles acuerdos con aerolíneas —en el caso de Australia— y oportunidades con Asia y África Occidental.

Además, abordó con los embajadores la cooperación en sostenibilidad, cambio climático y transición verde.

Martínez-Acha Vásquez aprovechó la reunión para invitarlos a participar en la Expocomer 2027 y en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico.