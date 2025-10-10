Panamá, 10 de octubre del 2025

    Venezuela

    Panamá felicita a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz

    Katiuska Hernández
    José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía/Presidencia

    El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se unió a los líderes latinoamericanos que han felicitado a María Corina Machado, la dirigente opositora venezolana por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

    En nombre de Panamá y los panameños nos congratulamos por la designación de @MariaCorinaYA como Premio Nobel de La Paz 2025. Sin duda un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad. Gran triunfo!“, dijo el mandatario panameños en su cuenta de X.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá también emitió un comunicado en el que expresa las más sinceras felicitaciones a este galardon obtenido por Machado, quien lucha por la democracia en venezuela.

    El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sinceras felicitaciones a la líder política venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Este alto reconocimiento honra su firme compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad humana, valores que ha defendido con valentía, incluso a riesgo de su propia vida”, expresa el comunicado de la cancillería panameña.

    Indica que el ejemplo de Machado constituye una de las más notables manifestaciones de coraje y perseverancia en América Latina en tiempos recientes.

    “María Corina Machado representa la fuerza moral de quienes mantienen encendida la llama de la democracia en medio de la adversidad, y su premio inspira esperanza y unidad en toda la región”.

    Igualmente, la cancillería reiteró que el Gobierno de Panamá reafirma su respaldo a la democracia, el diálogo y los derechos humanos como pilares esenciales para la paz, el desarrollo y la convivencia entre las naciones.

