Panamá felicita a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se unió a los líderes latinoamericanos que han felicitado a María Corina Machado, la dirigente opositora venezolana por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

“En nombre de Panamá y los panameños nos congratulamos por la designación de @MariaCorinaYA como Premio Nobel de La Paz 2025. Sin duda un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad. Gran triunfo!“, dijo el mandatario panameños en su cuenta de X.

En nombre de Panamá y los panameños nos congratulamos por la designación de @MariaCorinaYA como Premio Nobel de La Paz 2025. Sin duda un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad. Gran triunfo! — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá también emitió un comunicado en el que expresa las más sinceras felicitaciones a este galardon obtenido por Machado, quien lucha por la democracia en venezuela.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sinceras felicitaciones a la líder política venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Este alto reconocimiento honra su firme compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad humana, valores que ha defendido con valentía, incluso a riesgo de su propia vida”, expresa el comunicado de la cancillería panameña.

Indica que el ejemplo de Machado constituye una de las más notables manifestaciones de coraje y perseverancia en América Latina en tiempos recientes.

•Comunicado Oficial• El Gobierno de la Republica de Panamá expresa sus más sinceras felicitaciones a la líder política venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. pic.twitter.com/yd9P78tmFe — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) October 10, 2025

“María Corina Machado representa la fuerza moral de quienes mantienen encendida la llama de la democracia en medio de la adversidad, y su premio inspira esperanza y unidad en toda la región”.

Igualmente, la cancillería reiteró que el Gobierno de Panamá reafirma su respaldo a la democracia, el diálogo y los derechos humanos como pilares esenciales para la paz, el desarrollo y la convivencia entre las naciones.