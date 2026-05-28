Panamá, 28 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DIPLOMACIA

    Panamá firma acuerdo con Israel para cooperación en agua y salud

    José González Pinilla
    Panamá firma acuerdo con Israel para cooperación en agua y salud
    El canciller Javier Martínez Acha (izq.) y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen. Cortesía

    Panamá e Israel dieron este miércoles 27 de mayo un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de un memorando de entendimiento.

    +info

    Mulino recibe a Herzog y plantea acuerdo con Israel para enfrentar crisis del agua

    El objetivo: impulsar proyectos bajo el modelo de alianza público-privada (PPP, por sus siglas en inglés), incorporando al sector privado israelí en iniciativas de desarrollo en el país.

    El acuerdo fue suscrito en la sede de la Cancillería por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, semanas después de la visita oficial del presidente israelí Isaac Herzog al país y su encuentro con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas.

    El memorando establece un nuevo marco de cooperación entre el Gobierno panameño y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV), con énfasis en proyectos vinculados a salud digital, agua, agricultura, educación y tecnología aplicada a servicios públicos.

    Entre las iniciativas contempladas destacan la digitalización de procesos logísticos para medicamentos y suministros médicos, la implementación de soluciones de salud electrónica (E-health), así como la organización de seminarios, conferencias y espacios de intercambio entre funcionarios y representantes del sector privado de ambos países.

    Durante el acto, el embajador Cohen afirmó que el acuerdo forma parte de los “resultados inmediatos” de la visita de Herzog a Panamá el pasado 6 de mayo. Según indicó, la intención es ampliar la cooperación en innovación y desarrollo económico mediante la participación de empresas y expertos israelíes.

    Por su parte, Martínez Acha sostuvo que el entendimiento se basa “en el diálogo permanente” entre ambos gobiernos y en la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación internacional “frente a desafíos comunes”.

    El canciller destacó que Israel aporta experiencia en manejo eficiente del agua, agricultura, tecnología médica y modernización de servicios, mientras Panamá mantiene su apuesta por consolidarse como centro regional de conectividad y desarrollo.

    La relación entre Panamá e Israel ha incluido, en las últimas décadas, programas de cooperación en áreas como salud, educación, innovación, ciberseguridad y desarrollo científico. De acuerdo con datos oficiales, cerca de mil profesionales panameños han recibido capacitación en Israel.

    Uno de los proyectos recientes impulsados entre ambos países fue la donación de una máquina Watergen para la isla de Pedro González, tecnología israelí capaz de producir agua potable a partir de la humedad del aire.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares. Leer más
    • Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este martes 26 de mayo. Leer más
    • Acabó el juicio de los pinchazos y la juez se acogió al término para dictar sentencia contra los dos exagentes. Leer más
    • Las propiedades de la rectora de la Unachi en David, Boquete y Marbella. Leer más
    • Ordenan demolición de piscina ilegal construida sobre arrecifes de coral en Portobelo, tras años de polémica. Leer más
    • Jubilados sobrevivientes tendrán prioridad en la entrega de los Cepanim. Leer más
    • Fallece el exrepresentante y dirigente político, Joaquín Vásquez. Leer más