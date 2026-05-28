Panamá firma acuerdo con Israel para cooperación en agua y salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá e Israel dieron este miércoles 27 de mayo un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de un memorando de entendimiento.

El objetivo: impulsar proyectos bajo el modelo de alianza público-privada (PPP, por sus siglas en inglés), incorporando al sector privado israelí en iniciativas de desarrollo en el país.

El acuerdo fue suscrito en la sede de la Cancillería por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, semanas después de la visita oficial del presidente israelí Isaac Herzog al país y su encuentro con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas.

El memorando establece un nuevo marco de cooperación entre el Gobierno panameño y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV), con énfasis en proyectos vinculados a salud digital, agua, agricultura, educación y tecnología aplicada a servicios públicos.

Entre las iniciativas contempladas destacan la digitalización de procesos logísticos para medicamentos y suministros médicos, la implementación de soluciones de salud electrónica (E-health), así como la organización de seminarios, conferencias y espacios de intercambio entre funcionarios y representantes del sector privado de ambos países.

Durante el acto, el embajador Cohen afirmó que el acuerdo forma parte de los “resultados inmediatos” de la visita de Herzog a Panamá el pasado 6 de mayo. Según indicó, la intención es ampliar la cooperación en innovación y desarrollo económico mediante la participación de empresas y expertos israelíes.

Por su parte, Martínez Acha sostuvo que el entendimiento se basa “en el diálogo permanente” entre ambos gobiernos y en la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación internacional “frente a desafíos comunes”.

El canciller destacó que Israel aporta experiencia en manejo eficiente del agua, agricultura, tecnología médica y modernización de servicios, mientras Panamá mantiene su apuesta por consolidarse como centro regional de conectividad y desarrollo.

La relación entre Panamá e Israel ha incluido, en las últimas décadas, programas de cooperación en áreas como salud, educación, innovación, ciberseguridad y desarrollo científico. De acuerdo con datos oficiales, cerca de mil profesionales panameños han recibido capacitación en Israel.

Uno de los proyectos recientes impulsados entre ambos países fue la donación de una máquina Watergen para la isla de Pedro González, tecnología israelí capaz de producir agua potable a partir de la humedad del aire.