Panamá inaugura la 56.ª Asamblea General de la OEA y se convierte en el centro diplomático de la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá dio inicio este lunes a la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una cita que reunirá hasta el próximo 24 de junio a las delegaciones de los países miembros y que convertirá al país en el principal centro diplomático del continente durante varios días.

La ceremonia de apertura se celebró en Las Islas del Centro de Convenciones Atlapa y contó con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La Asamblea General, el máximo órgano político de la OEA, se desarrollará bajo el lema “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros”.

Bajo este eje temático, los representantes de los países miembros abordarán asuntos relacionados con la gobernabilidad democrática, la migración, la seguridad regional, el desarrollo económico y la cooperación internacional.

La reunión, que se extenderá del 22 al 24 de junio, constituye uno de los encuentros diplomáticos más importantes del hemisferio y busca reforzar el papel de Panamá como sede de eventos internacionales de alto nivel.