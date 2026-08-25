Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ciudadanos de Mongolia ya disfrutan de entrada sin visado a suelo panameño.

Panamá, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, instó formalmente al Gobierno de Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

La solicitud se realizó este martes durante un encuentro virtual de alto nivel con Battsetseg Batmunkh , ministra de Asuntos Exteriores y Comercio del país asiático.

Defensa de la vía interoceánica

Durante la sesión diplomática, el canciller panameño resaltó la importancia global del pacto internacional. De igual forma, expuso el reciente respaldo de diversas naciones de Europa y América Latina, las cuales se han sumado al documento para garantizar la seguridad del paso global.

El canciller Javier Martínez-Acha y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión virtual con su homóloga de Mongolia Battsetseg Batmunkh.

Ante la solicitud, el gobierno de Ulán Bator acordó iniciar una revisión técnica y jurídica del Tratado de Neutralidad para emitir una respuesta oficial tras concluir su respectivo análisis interno.

Libre visado antes de la Asamblea de la ONU

El diálogo también sirvió para dinamizar las relaciones bilaterales con el compromiso de acelerar la firma de un acuerdo de exención de visado.

Este beneficio abarcará a todos los ciudadanos titulares de pasaportes mongoles. Actualmente, estos ciudadanos ya disfrutan de entrada libre a suelo panameño, por lo que ambas delegaciones acordaron formalizar los protocolos legales antes de la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programada para septiembre.

El canciller Javier Martínez-Acha y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión virtual con su homóloga de Mongolia Battsetseg Batmunkh.

Intercambio técnico ferroviario

Otro punto clave de la agenda binacional se enfocó en la experiencia de Mongolia en infraestructura ferroviaria. Las autoridades panameñas evaluaron la aplicación de estos conocimientos técnicos en los proyectos de transporte masivo y conectividad logística que actualmente adelanta la administración panameña.

El canciller Javier Martínez-Acha y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión virtual con su homóloga de Mongolia Battsetseg Batmunkh.

En la llamada diplomática, el ministro Martínez-Acha Vásquez estuvo acompañado por ; Alejandro Mendoza, director de Política Exterior y María Eugenia Pino, directora de Organismos y Conferencias Internacionales.

Ambas cancillerías acordaron sostener una reunión presencial de seguimiento en Nueva York en el marco de la cita de la ONU. El objetivo será consolidar las firmas de los convenios y delinear nuevos ejes de cooperación mutua.