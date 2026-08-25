Panamá, 25 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 25 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado

    Los ciudadanos de Mongolia ya disfrutan de entrada sin visado a suelo panameño.

    Martha Vanessa Concepción
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado
    El canciller Javier Martínez-Acha, Carlos Guevara mann, viceministro de Relaciones Exteriores y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión virtual con su homóloga de Mongolia Battsetseg Batmunkh.

    Panamá, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, instó formalmente al Gobierno de Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

    La solicitud se realizó este martes durante un encuentro virtual de alto nivel con Battsetseg Batmunkh, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio del país asiático.

    Defensa de la vía interoceánica

    Durante la sesión diplomática, el canciller panameño resaltó la importancia global del pacto internacional. De igual forma, expuso el reciente respaldo de diversas naciones de Europa y América Latina, las cuales se han sumado al documento para garantizar la seguridad del paso global.

    Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado
    El canciller Javier Martínez-Acha y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión virtual con su homóloga de Mongolia Battsetseg Batmunkh.

    Ante la solicitud, el gobierno de Ulán Bator acordó iniciar una revisión técnica y jurídica del Tratado de Neutralidad para emitir una respuesta oficial tras concluir su respectivo análisis interno.

    Libre visado antes de la Asamblea de la ONU

    El diálogo también sirvió para dinamizar las relaciones bilaterales con el compromiso de acelerar la firma de un acuerdo de exención de visado.

    Este beneficio abarcará a todos los ciudadanos titulares de pasaportes mongoles. Actualmente, estos ciudadanos ya disfrutan de entrada libre a suelo panameño, por lo que ambas delegaciones acordaron formalizar los protocolos legales antes de la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programada para septiembre.

    Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado
    El canciller Javier Martínez-Acha y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión virtual con su homóloga de Mongolia Battsetseg Batmunkh.

    Intercambio técnico ferroviario

    Otro punto clave de la agenda binacional se enfocó en la experiencia de Mongolia en infraestructura ferroviaria. Las autoridades panameñas evaluaron la aplicación de estos conocimientos técnicos en los proyectos de transporte masivo y conectividad logística que actualmente adelanta la administración panameña.

    Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado
    El canciller Javier Martínez-Acha y su equipo de trabajo mantuvieron una reunión virtual con su homóloga de Mongolia Battsetseg Batmunkh.

    En la llamada diplomática, el ministro Martínez-Acha Vásquez estuvo acompañado por ; Alejandro Mendoza, director de Política Exterior y María Eugenia Pino, directora de Organismos y Conferencias Internacionales.

    Ambas cancillerías acordaron sostener una reunión presencial de seguimiento en Nueva York en el marco de la cita de la ONU. El objetivo será consolidar las firmas de los convenios y delinear nuevos ejes de cooperación mutua.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 22:34 La presidenta del TACP no ‘consultó’ sobre el nombramiento de su hija Sherina, como aseguró en la Asamblea  Leer más
    • 22:31 Navarro presenta a su equipo de trabajo y anticipa los retos de su gestión en la Unachi  Leer más
    • 22:29 Estados Unidos revocará las visas de corta duración a cientos de miles de extranjeros que han solicitado asilo Leer más
    • 22:27 Naviera surcoreana paga $5.3 millones en subasta para cruzar el Canal de Panamá Leer más
    • 21:54 Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe  Leer más
    • 21:50 Andrade y LASK protagonizan una remontada épica y clasifican a la Champions League Leer más
    • 21:02 Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado  Leer más
    • 20:34 Más de 1,400 personas fueron asesinadas en Haití entre abril y junio, según la ONU Leer más
    • 19:45 Dolly Parton, legendaria estrella de la música country, muere a los 80 años Leer más
    • 19:45 Caso Sherina Latorraca: la Antai abre investigación por posible conflicto de interés  Leer más