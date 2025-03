Panamá legalizará a los migrantes irregulares: se ha creado un permiso de protección ‘humanitario’

En medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Panamá ha creado un “permiso de protección de seguridad humanitaria”, al que podrá optar cualquier extranjero que haya permanecido en el país por menos de un año en situación irregular.

Si durante ese año el extranjero ha salido de Panamá por menos de 60 días consecutivos, no importa: también podrá optar por este permiso especial.

A estas condiciones se ajustan, por ejemplo, aquellos migrantes que llegaron desde Estados Unidos, en febrero pasado, como parte de un acuerdo que convirtió a Panamá en país puente para su repatriación definitiva. De los 299 migrantes que ingresaron en tres aviones de Estados Unidos todavía queda un centenar en Panamá, que ha rechazado retornar a sus países de origen.

El nuevo permiso tendrá un costo de $1,150 por persona y será válido por dos años, prorrogables por seis más.

El permiso fue creado por el presidente José Raúl Mulino mediante el Decreto Ejecutivo No. 6 del 11 de marzo de 2025, que también firma el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. La norma comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial, lo que, hasta las 4:00 p.m. de este miércoles, aún no había ocurrido. Por lo tanto, todavía no está disponible.

El documento otorga al solicitante el estatus de residente y un permiso inmediato para trabajar en todo el territorio nacional, también válido por dos años.

Los extranjeros interesados en obtener el permiso deberán conseguir a un apoderado legal, llenar una solicitud y entregar dos fotos tamaño carnet, copia del pasaporte debidamente notariada, certificado de antecedentes penales de su país de origen, certificado de salud y dos cheques certificados o de gerencia del Banco Nacional de Panamá (BNP), a favor del Servicio Nacional de Migración (SNM): uno por un monto de $800 para cubrir los gastos de una posible repatriación y otro por $250 en concepto de servicio migratorio (cita, recepción de documentos, emisión de la resolución final, etc.).

Estos costos no son reembolsables.

Además, deberá pagar $100 por el carnet y la visa múltiple por el permiso de protección, y otros $100 si desea obtener el permiso de trabajo. Esta última tarifa se paga al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El programa no excluye a los extranjeros que no fueron admitidos como refugiados por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar). Ellos también podrán optar, si cumplen con los requisitos citados en el Decreto Ejecutivo No. 6.

Transcurridos los dos años de vigencia, el extranjero puede solicitar una prórroga de hasta seis años, cuyo costo será de $350 (la cifra baja a $100 si el solicitante es un menor de edad). De ese modo, obtiene el estatus de residente permanente. El permiso de trabajo se cobra aparte y cuesta $250.

A la prórroga de seis años también podrán acogerse aquellos extranjeros que se beneficiaron de un programa especial migratorio lanzado en julio de 2023 por el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).

Los montos recaudados por la expedición de los permisos humanitarios serán destinados a programas de ayuda social y de seguridad. El 90% de los ingresos se destinará al Ministerio de la Presidencia y el 10% se depositará en un “fondo especial para el desarrollo del recurso humano” del SNM.

Por su parte, los $800 del costo de repatriación se destinarán a un fondo fiduciario del SNM. El dinero que ingrese al Mitradel en concepto de permisos laborales se destinará a su “fondo especial operativo” (30%) y al Ministerio de la Presidencia (70%).