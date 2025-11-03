Panamá llama a que la COP30 de Brasil sea una de implementación y mecanismos efectivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá hará un llamado en la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Brasil, a “convertir las promesas en resultados concretos para la gente y la naturaleza”, e impulsará junto con sus socios regionales un sistema de acceso más eficiente y equitativo al financiamiento climático, entre otros.

“Nuestro llamado será a que Belém sea una COP de implementación, donde las decisiones se traduzcan en mecanismos efectivos y accesibles”, indicó a EFE el Ministerio de Ambiente panameño, en una declaración escrita que explica la posición panameña de cara al encuentro climático de alto nivel.

La cartera de Ambiente en el istmo recuerda que su titular, Juan Carlos Navarro, ha alertado que “cada hora perdida en burocracia es una hora robada a quienes ya viven los impactos del cambio climático”.

“En Belém debemos cortar la cinta roja y llevar la acción al terreno. América Latina tiene las soluciones: lo que falta es el acceso y la voluntad de implementarlas juntos”, ha dicho Navarro.

América Latina debe presentarse en la cita de Belém “con una sola voz que exija más ambición, más coherencia y más financiamiento para la acción climática”, agregó la cartera.

Panamá trabaja con sus socios regionales para impulsar en la COP 30 una posición que priorice la “coherencia del sistema climático global”, con una reducción de duplicidades, armonización de reportes y la aceleración de la implementación de los compromisos ambientales globales, bajo una gobernanza ambiental más moderna y conectada.

“En Belém, Panamá insistirá en que el sistema financiero y el Marco Global de Adaptación (GGA) y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas reflejen esa misma visión de coherencia, eficiencia y resultados medibles”, dijo a EFE el Ministerio de Ambiente.

Igualmente, el país centroamericano promoverá un sistema de acceso más eficiente y equitativo, y abogará por fortalecer los mecanismos nacionales y regionales, como el Fondo Panamá Natural.

Además, Panamá defenderá una coordinación efectiva entre los tres pilares del Mecanismo Internacional de Varsovia o WIM, e impulsará un “Plan de Acción de Género interseccional, con enfoque en derechos, liderazgo local y rendición de cuentas, porque no hay resiliencia sin inclusión, ni ambición sin equidad”.

Las COP o Conferencias de las Partes son el órgano supremo para la toma de decisiones sobre tratados ambientales a nivel internacional. La cita este año coincide con el décimo aniversario del emblemático Acuerdo de París, clave en la senda de la descarbonización mundial frente a la crisis climática.

La COP30 será clave para la presentación de nuevos planes climáticos o NDC por parte de los países para ajustar la financiación necesaria para hacer frente a la crisis climática y es fundamental que Belém contribuya a la implementación de los 1,3 billones de dólares en financiación climática internacional a 2035 acordados en la anterior COP en Bakú.