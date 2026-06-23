Panamá llama en la OEA a actuar frente al deterioro democrático en la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá reiteró este lunes su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo durante la Primera Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en el país.

En representación del Gobierno panameño, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, recordó que este año Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, convocado por Simón Bolívar, y afirmó que los desafíos actuales exigen el mismo espíritu de diálogo y concertación que inspiró a los líderes de aquella época.

Durante su intervención, sostuvo que la democracia es el pilar del sistema interamericano y señaló que los principios de la Carta Democrática Interamericana deben aplicarse de forma coherente, sin excepciones ni dobles estándares.

Primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA en Panamá. LP Alexander Arosemena

En ese contexto, expresó la preocupación de Panamá por el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. También manifestó su esperanza de que el pueblo cubano alcance plenamente las libertades democráticas y reiteró el respaldo panameño a una transición democrática en Venezuela basada en elecciones libres, transparentes y verificables.

Guevara Mann también expresó la solidaridad de Panamá con Bolivia ante las amenazas que enfrenta su institucionalidad democrática y su seguridad interna. En ese sentido, respaldó el envío de una misión de ministros de Relaciones Exteriores y Seguridad a ese país, así como la aprobación de una resolución de apoyo al gobierno boliviano.

El viceministro advirtió que guardar silencio frente al debilitamiento de las instituciones democráticas socava la credibilidad del sistema interamericano y enfatizó que la defensa de la democracia exige no solo coherencia, sino también acciones concretas.

Primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA en Panamá. LP Alexander Arosemena

Asimismo, reafirmó la importancia de garantizar la libertad de navegación y el libre tránsito por las rutas marítimas internacionales, al considerar que ambos son fundamentales para el comercio mundial, la estabilidad económica y la paz.

También hizo un llamado a eliminar las medidas discriminatorias contra las embarcaciones de bandera panameña y destacó que la seguridad y apertura de las rutas marítimas constituyen un interés común de la comunidad internacional.

Al concluir su intervención, Guevara Mann afirmó que, dos siglos después del Congreso Anfictiónico, el multilateralismo sigue siendo la herramienta más eficaz para defender la democracia, preservar la paz y promover el desarrollo de los pueblos de América.