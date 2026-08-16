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    Misión diplomática

    Panamá nombra nuevo embajador en Guyana antes de abrir la embajada física

    Cancillería formaliza la designación de Ernesto Méndez Chiari para liderar la misión diplomática.

    Martha Vanessa Concepción
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    Panamá nombra nuevo embajador en Guyana antes de abrir la embajada física
    Cancillería formaliza la designación de Ernesto Méndez Chiari como Embajador en Guyana.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que oficializó la designación de Ernesto Méndez Chiari como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Cooperativa de Guyana, donde Panamá espera abrir una embajada física.

    El acto de toma de posesión estuvo liderado por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, en busca de reconfigurar la política exterior panameña hacia la región caribeña.

    Panamá nombra nuevo embajador en Guyana antes de abrir la embajada física
    Cancillería formaliza la designación de Ernesto Méndez Chiari como Embajador en Guyana.

    A través de un comunicado, la Cancillería señaló que Méndez Chiari posee una sólida formación académica con maestrías en la Universidad de Yale y el IE Business School, y será quien asumirá la jefatura de la misión diplomática en Georgetown.

    Ya el presidente José Raúl Mulino había anunciado, tras la visita al país del mandatario guyanés, Mohamed Irfaan Ali, que Panamá abrirá físicamente su Embajada en Guyana durante el transcurso de este año.

    Panamá nombra nuevo embajador en Guyana antes de abrir la embajada física
    Cancillería formaliza la designación de Ernesto Méndez Chiari como Embajador en Guyana.

    Aunque no se especificó la fecha de la apertura de la sede diplomática, el mandatario explicó que será un paso que fortalecerá la presencia panameña en el Caribe y marcará un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

    La agenda prioritaria del nuevo embajador estará enfocada en la articulación institucional, la cooperación en seguridad y el dinamismo del intercambio comercial, aprovechando su experiencia previa en asuntos públicos y relaciones internacionales.

    Panamá busca potenciar la presencia del país ante la Comunidad del Caribe (CARICOM) y abrir nuevos mercados en una de las economías de más rápido crecimiento en el continente, señala el informe.

    Martha Vanessa Concepción

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