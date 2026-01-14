Panamá, 14 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reunión diplomática

    Panamá podría ser evaluado para el programa de exención de visas de Estados Unidos, afirma el canciller

    Yasser Yánez García
    Panamá podría ser evaluado para el programa de exención de visas de Estados Unidos, afirma el canciller
    Imagen de un pasaporte panameño. Archivo

    El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, señaló que Panamá podría ser considerado en el futuro para integrar el Programa de Exención de Visas para ingresar a Estados Unidos, tras la reunión sostenida el martes 13 de enero en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

    +info

    Canciller Javier Martínez-Acha dialoga con el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, sobre seguridad y asuntos regionalesReunión en Washington: seguridad y narcotráfico marcarán encuentro del canciller panameño con Marco Rubio

    Acha, en su entrevista con Cuarto Poder, fue enfático en aclarar que se trata solo de una posibilidad en análisis y no de una decisión tomada.

    De acuerdo con el canciller, el diálogo, que duró alrededor de 45 minutos, se desarrolló en un ambiente “fluido y respetuoso”, con un reconocimiento explícito de Rubio al buen estado de los vínculos entre ambos países.

    “El nivel de las relaciones está en unas condiciones fantásticas”, afirmó, al subrayar que se abordaron temas de interés tanto para Panamá como para la región.

    En ese sentido, el jefe de la diplomacia panameña aseguró que Estados Unidos manifestó un interés marcado en apoyar proyectos de infraestructura en Panamá, a través de entidades como el Banco de Desarrollo de Estados Unidos (DFC).

    Entre los temas mencionados figuraron la interconexión con Colombia y proyectos vinculados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), aunque el canciller aclaró que se trata de procesos independientes que deberán seguir los canales institucionales correspondientes.

    Respecto al tema de la supuesta influencia china en Panamá, Acha indicó que no fue un asunto abordado en la reunión, ni tampoco la posible compra de puertos por parte de la firma BlackRock, al tratarse —en este último caso— de una transacción privada.

    Panamá podría ser evaluado para el programa de exención de visas de Estados Unidos, afirma el canciller
    El canciller panameño, Javier Martínez-Acha (izq.) y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (der.). Tomada de @SecRubio

    El canciller reiteró que Estados Unidos sigue siendo el principal socio histórico de Panamá, al tiempo que el país aspira a mantener relaciones comerciales respetuosas con todas las naciones, incluida China.

    “Hay que reconocer que los Estados Unidos y China tienen a nivel internacional una competencia por usar la influencia, pero nosotros estamos claros sobre el futuro de Panamá, los intereses de nuestra nación”, aseveró.

    Como dio a conocer previamente el Departamento de Estado y la Cancillería, uno de los puntos centrales de la conversación fue la situación en Venezuela.

    Según Acha, Rubio explicó al canciller la estrategia de Estados Unidos hacia ese país, concebida a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo —según se indicó— de que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

    Además, reveló que ambos funcionarios abordaron el combate al crimen organizado y al narcotráfico, así como los mecanismos de cooperación bilateral para reducir estas amenazas, que —coincidieron— afectan directamente a las democracias y a las sociedades de la región.

    En ese marco, el canciller aseguró que Rubio reconoció la política migratoria impulsada por Panamá, destacando que el año pasado cerca de 3,000 personas utilizaron la frontera con Colombia en tránsito de sur a norte.

    Sobre un eventual encuentro entre los presidentes de ambos países, el canciller señaló que el tema está en agenda, aunque sin una fecha definida. Indicó que existe interés de ambas partes, pero que una reunión dependerá de la disponibilidad en las agendas presidenciales.

    Yasser Yánez García


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más