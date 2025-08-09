Panamá, 09 de agosto del 2025

    DIPLOMACIA

    Panamá prorroga medida que permite a venezolanos usar pasaporte vencido en trámites legales

    José González Pinilla
    En Panamá, según el Censo de 2023, residen oficialmente 60,290 venezolanos. EFE

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, prorrogó la vigencia de un decreto dictado el año pasado que permite a los venezolanos residentes en Panamá usar su pasaporte vencido para realizar trámites legales ante instituciones públicas y bancos.

    Panamá permitirá a los venezolanos usar el pasaporte vencido para trámites legales

    La prórroga tendrá una duración de seis meses a partir de este 8 de agosto de 2025, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 20, emitido este viernes 8 de agosto.

    Los ciudadanos de ese país podrán utilizar este documento como requisito para permisos de trabajo, renovación del carné de migración, trámites ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entre otros.

    Esta medida evita que los venezolanos queden en estatus migratorio irregular por causas ajenas a su voluntad, informó el grupo ConVzla Panamá, que en abril pasado presentó formalmente la solicitud de extensión de la medida ante las autoridades panameñas.

    El cierre de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, desde julio de 2024, dejó a los ciudadanos de ese país sin posibilidad de tramitar el pasaporte, permisos consulares, apostillar documentos y otros requisitos necesarios para realizar gestiones en bancos panameños, en el Servicio Nacional de Migración, en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entre otras instituciones.

    En Panamá, según el Censo de 2023, residen oficialmente 60,290 venezolanos.

