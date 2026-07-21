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    DIPLOMACIA

    Panamá rechaza anuncio de Ortega y llama a consultas a su embajador

    José González Pinilla
    Panamá rechaza anuncio de Ortega y llama a consultas a su embajador
    Daniel Ortega. / Getty Images

    Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, luego de que el presidente de ese país, Daniel Ortega, anunciara que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones.

    A través de un comunicado, la Cancillería panameña expresó su rechazo a las declaraciones de Ortega y aseguró que el voto constituye el mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad.

    “Suprimir este derecho representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades”, indicó.

    La Cancillería agregó que Panamá reafirma su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos.

    “El respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia”, sostuvo.

    Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, afirmó el pasado domingo, durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

    José González Pinilla

    Editor

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