Panamá rechaza en la ONU una transición en Venezuela que incluya al ‘madurismo’

El embajador y representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas (ONU), Eloy Alfaro de Alba, reiteró en el Consejo de Seguridad que desconocen a Delcy Rodríguez como presidenta. Además, exigió que se liberen a todos los presos políticos en Venezuela, incluyendo al panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba.

Panamá exigió este lunes 5 de enero, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, a la vez que reiteró que no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta de ese país sudamericano, ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En la sesión, el embajador y representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas (ONU), Eloy Alfaro de Alba, denunció que el régimen de Maduro tiene preso a un panameño, Olmedo Javier Núñez Peñalba, por quien pidió su plena libertad.

“Resulta indispensable exigir la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos”, resaltó.

Asimismo, Alfaro de Alba indicó que los venezolanos ya decidieron quién debe liderar ese país. Recordó que con el 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024, el pueblo le dio el triunfo a Edmundo González Urrutia.

De hecho, dijo que el equipo de González Urrutia y María Corina Machado tienen el plan para la transición. “Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo sería normalizar el autoritarismo”, alertó.

Igualmente, dijo que cualquier intento de establecer un gobierno permanente del actual régimen con Delcy Rodríguez sería un error.

“Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes”, señaló el embajador y representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, quien añadió que toda salida debe ser pacífica.

“No puede hablarse de una transición genuina con madurismo”, alertó.

Reunión en Panamá con embajadores

Mientras tanto, el presidente José Raúl Mulino se reunió con los embajadores de Washington, OEA, y la ONU para evaluar la posición de Panamá frente al tema de Venezuela.

En la reunión se decidió mantener la línea expresada por Mulino de que se respete la voluntad popular, al haber escogido a Edmundo González, como presidente de Venezuela y el no reconocimiento de Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro.

El presidente José Raúl Mulino con los embajadores de Washington, OEA, y la ONU para evaluar la posición de Panamá frente al tema de Venezuela.

Participaron en la reunión José Miguel Alemán, embajador de Panamá en Washington; Ana Irene Delgado, Embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, Javier Martínez Acha y Carlos Hoyos, ministro y vice ministro de Relaciones Exteriores, respectivamente.

Para este martes 6 de enero, la embajadora Ana Irene Delgado, presentará su ponencia en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde se evaluarán los acontecimientos recientes registrados en Venezuela.