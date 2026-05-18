Panamá recibe a Michelle Bachelet en plena carrera por la Secretaría General de la ONU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de las Garzas a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien realiza una gira internacional para promover su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el encuentro, Mulino y Bachelet intercambiaron opiniones sobre el papel que debe desempeñar la ONU en el actual contexto geopolítico internacional, marcado por tensiones y conflictos en distintas regiones del mundo.

Según informó la Presidencia de la República, ambos líderes también abordaron temas relacionados con la seguridad regional, particularmente el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Mulino sostiene reunión con Michelle Bachelet en el Palacio de las Garzas. Foto/Presidencia de la República

La reunión se produjo en medio de la campaña impulsada por México y Brasil para respaldar la aspiración de Bachelet, quien gobernó Chile en dos periodos no consecutivos y posteriormente se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La exmandataria chilena llegó al Palacio de las Garzas acompañada por la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y el embajador de Brasil en Panamá, João Mendes Pereira.

En la reunión también participó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Bachelet compite por la Secretaría General de la ONU con la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Para asumir el cargo, el candidato deberá obtener el respaldo mayoritario del Consejo de Seguridad de la ONU, sin ser vetado por ninguno de sus miembros permanentes, y posteriormente recibir la aprobación de la Asamblea General.

Panamá ocupa un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2025-2026.