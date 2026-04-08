Panamá, 08 de abril del 2026

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    Encuentro bilateral

    Panamá recibe respaldo de Paraguay como sede de la Asamblea General de la OEA

    EFE
    Panamá recibe respaldo de Paraguay como sede de la Asamblea General de la OEA
    El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez (d) estrecha la mano de su homologo de Panamá, Javier Martínez-Acha, durante una rueda de prensa este miércoles, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

    El Gobierno de Paraguay reiteró este miércoles su respaldo a Panamá como sede de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará en el país, del 22 al 24 de junio.

    En un comunicado conjunto, suscrito por los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez, y Panamá, Javier Martínez-Acha, se informa de los acuerdos alcanzados durante la visita de trabajo del diplomático centroamericano a la nación suramericana.

    En el texto se resalta que el jefe de las Relaciones Exteriores paraguayas confirmó a su homólogo “el firme respaldo” de su país a la decisión adoptada de forma unánime en el seno de la OEA, a finales de julio del año pasado, y que estableció que Ciudad de Panamá albergará el periodo de sesiones ordinarias del órgano para este 2026.

    Panamá recibe respaldo de Paraguay como sede de la Asamblea General de la OEA
    El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

    Asimismo, el documento señala que los países subrayaron la necesidad de “avanzar decididamente en la complementación económica bilateral con iniciativas que favorezcan la facilitación del comercio”.

    En este sentido, los cancilleres destacaron que Panamá es una “plataforma estratégica para el intercambio comercial” y un centro logístico y de conectividad regional, por cuanto manifestaron sus voluntades de fomentar el acercamiento entre las empresas públicas y privadas de ambos países.

    Panamá recibe respaldo de Paraguay como sede de la Asamblea General de la OEA
    El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

    Por otro lado, los diplomáticos reiteraron su “firme e irrenunciable compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, al tiempo que remarcaron la importancia de “intensificar la cooperación bilateral” en esta materia.

    Martínez-Acha mantendrá una nutrida agenda de reuniones y otras actividades en Paraguay hasta el próximo domingo, cuando regresará a su país.

    Entre otros, está previsto un encuentro, este viernes, con directivos y empresarios de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), uno de los mayores gremios patronales del país.

    EFE

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