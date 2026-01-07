Panamá recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recomendó este miércoles 7 de enero, a los ciudadanos panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales a la República Bolivariana de Venezuela, ante el deterioro de la situación de seguridad y política en ese país.

En un comunicado oficial, la Cancillería exhortó además a los panameños que actualmente residen en Venezuela a mantenerse en estado de alerta, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La recomendación se produce en un contexto de alta tensión regional, tras los bombardeos registrados el pasado 3 de enero en varias zonas de Venezuela y los acontecimientos posteriores que derivaron en la caída y captura de Nicolás Maduro, en una operación ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, hechos que han generado incertidumbre política y riesgos para la población civil y los extranjeros en ese país.

La Cancillería panemaña informó que el Centro de Coordinación de Información (Cecodi) se mantiene activo para brindar orientación y atender consultas de ciudadanos panameños. Los canales habilitados son el teléfono (507) 504-9514, los números de WhatsApp (507) 6371-8485 y 6330-6252, así como el correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con la protección y asistencia de los panameños en el exterior, y aseguró que continuará monitoreando de forma estrecha la evolución de la situación en Venezuela para adoptar las medidas necesarias en defensa de sus nacionales.

Caso del panameño detenido en Venezuela

La advertencia oficial ocurre mientras Panamá mantiene gestiones diplomáticas por la detención del marino panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, arrestado por autoridades venezolanas desde junio del año pasado, tras la retención de la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña.

El caso fue elevado recientemente al plano internacional, cuando el embajador y representante permanente de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, solicitó ante el Consejo de Seguridad la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, incluyendo a Núñez Peñalba. En esa misma intervención, Panamá reiteró que no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

Hasta la fecha, no se han divulgado detalles oficiales sobre los cargos ni sobre un eventual proceso judicial contra el ciudadano panameño, lo que ha generado preocupación en su familia y en las autoridades panameñas, en un escenario marcado por la ausencia de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países.

La Cancillería panameña subrayó que continuará utilizando mecanismos multilaterales para exigir información clara sobre la situación jurídica del detenido y para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos panameños en Venezuela.