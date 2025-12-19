Panamá reitera llamado a respetar la voluntad popular en elecciones hondureñas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá, como parte de la Alianza de Estados para el Desarrollo en Democracia, que también integran República Dominicana, Ecuador y Costa Rica, reiteró el llamado a que se respete la voluntad popular emitida en las urnas el pasado 30 de noviembre en Honduras.

La nación hondureña vive semanas de incertidumbre por el conteo de votos para definir al próximo presidente de la República, en medio de la verificación de actas que presentan inconsistencias.

En las últimas horas, la tensión aumentó lo que llevó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, a pedir al gobierno que se garantice la seguridad de las personas que participan en este proceso de escrutinio y del material electoral tras los comicios del pasado 30 de noviembre.

Los países que forman parte de la alianza, en un comunicado emitido este jueves por la noche, resaltan que respaldan la necesidad de que las instituciones del Estado hondureño actúen de manera inmediata, responsable y profesional para preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados emanados de la voluntad popular.

Además, reiteran “que el respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas es un principio innegociable y constituye la base esencial de toda democracia”.

Los cuatro países instan a los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea a permanecer atentos hasta el final del conteo.

“Los Estados miembros de la Alianza de Estados para el Desarrollo en Democracia reiteran su solidaridad con el pueblo hondureño y su firme compromiso con la democracia, la legalidad, la paz y el respeto irrestricto a los resultados electorales legítimos”, se plasma en el comunicado que divulgó la Cancillería de Panamá.

De acuerdo con los datos divulgados por las agencias de prensa internacionales, con el 99.80 % de las actas, el candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza los resultados con 40.54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39.19 %.

Más relegada, en un tercer lugar, está la candidata del oficialismo, Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación), con 19.29 %.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que reconocerá los resultados, lo que supone una disminución de la incertidumbre que vive el país, reportó la agencia EFE.

El Consejo Nacional Electoral hondureño inició el escrutinio especial de 2,792 actas que presentan inconsistencias.