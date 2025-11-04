Panamá respalda a República Dominicana tras posposición de la Cumbre de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de Panamá expresó este martes 4 de noviembre de 2025 su respaldo y solidaridad al Gobierno y al pueblo de la República Dominicana, luego de la decisión de posponer la celebración de la próxima Cumbre de las Américas, que estaba prevista para diciembre de 2025 en Punta Cana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano anunció el lunes 3 de noviembre que la décima edición del foro hemisférico se realizará en 2026, tras “un cuidadoso análisis de la situación en la región”.

“En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe”, señaló la Cancillería dominicana en un comunicado oficial.

En respuesta, Panamá manifestó que “reconoce la importancia de garantizar que este foro hemisférico se realice en un ambiente idóneo, de diálogo constructivo y convivencia respetuosa entre todas las naciones del continente”.

El comunicado panameño destaca además que la Cumbre de las Américas constituye un espacio clave para fortalecer el entendimiento mutuo, promover la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la vigencia del derecho internacional y la búsqueda de la prosperidad común de los pueblos del continente.

El Gobierno panameño también reiteró su disposición de colaborar activamente con los países del hemisferio “para que, en el momento propicio, la Cumbre se lleve a cabo con éxito en la hermana República Dominicana, reflejando el espíritu de unidad y esperanza que caracteriza a las Américas”.

La X Cumbre de las Américas se encontraba envuelta en la polémica por la decisión del Gobierno dominicano de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a fin de favorecer “la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro”, lo que provocó la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, admitió que “las circunstancias recientes no han creado las condiciones ideales” para celebrar la Cumbre. Sin embargo, dijo que la OEA “seguirá trabajando” con el presidente dominicano, Luis Abinader, para “lograr una décima Cumbre de las Américas exitosa”.