Panamá, 02 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Ahumada: ‘El movimiento de 1903 sí tuvo carácter popular’

    Henry Cárdenas P. / Mario De Gracia
    Ahumada: ‘El movimiento de 1903 sí tuvo carácter popular’
    Actos conmemorativos a los próceres este 2 de noviembre. El presidente Mulino designó como orador a Omar Ahumada. Cortesía.

    En el Cementerio Amador se realizaron los actos de homenaje a los próceres que gestaron la separación de Panamá de Colombia en 1903, este domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

    Ofrendas florales se colocaron en los mausoleos de los próceres; actos encabezados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el corregimiento de El Chorrillo.

    En la actividad participaron ministros de Estado, directores de instituciones y autoridades de gobiernos locales. El orador de fondo para la fecha, designado por el presidente Mulino, fue Adolfo Ahumada, exnegociador de los tratados Torrijos-Carter de 1977.

    Ahumada se digrigió la comitiva oficial que acudió, primero, al mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá, y luego, al mausoleo de los soldados que apoyaron la independencia.

    Ahumada hizo una reseña de la gesta separatista de 1903 y de las acciones de los próceres para lograr el objetivo de declarar a Panamá como República.

    “El movimiento de 1903 sí tuvo carácter popular”, aseguró Ahumada, quien examinó a cabalidad la gesta separatista de Colombia.

    Por otro lado, en el mausoleo de los soldados de la independencia, el orador designado por el Concejo de Panamá fue Vladimir Berrío, coordinador de la Comisión de los Símbolos de la Nación.

    Como el año pasado, 2024, el presidente Mulino designó a los oradores encargados ofrecer el discurso en el acto conmemorativo a los próceres.

    En 2024, el discurso estuvo encargado al asesor presidencial en temas constitucionales, Miguel Antonio Bernal.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral. Leer más
    • Sacyr pierde demanda de $2,362 millones contra Panamá ante tribunal internacional. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • El ferrocarril que sostiene el pulso logístico de Panamá.. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más