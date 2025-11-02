Ahumada: ‘El movimiento de 1903 sí tuvo carácter popular’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el Cementerio Amador se realizaron los actos de homenaje a los próceres que gestaron la separación de Panamá de Colombia en 1903, este domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

Ofrendas florales se colocaron en los mausoleos de los próceres; actos encabezados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el corregimiento de El Chorrillo.

En la actividad participaron ministros de Estado, directores de instituciones y autoridades de gobiernos locales. El orador de fondo para la fecha, designado por el presidente Mulino, fue Adolfo Ahumada, exnegociador de los tratados Torrijos-Carter de 1977.

Ahumada se digrigió la comitiva oficial que acudió, primero, al mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá, y luego, al mausoleo de los soldados que apoyaron la independencia.

Ahumada hizo una reseña de la gesta separatista de 1903 y de las acciones de los próceres para lograr el objetivo de declarar a Panamá como República.

“El movimiento de 1903 sí tuvo carácter popular”, aseguró Ahumada, quien examinó a cabalidad la gesta separatista de Colombia.

Por otro lado, en el mausoleo de los soldados de la independencia, el orador designado por el Concejo de Panamá fue Vladimir Berrío, coordinador de la Comisión de los Símbolos de la Nación.

Como el año pasado, 2024, el presidente Mulino designó a los oradores encargados ofrecer el discurso en el acto conmemorativo a los próceres.

En 2024, el discurso estuvo encargado al asesor presidencial en temas constitucionales, Miguel Antonio Bernal.

Información en desarrollo...