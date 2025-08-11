Panamá, 11 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ATENTADO

    Panamá se solidariza con Colombia tras muerte de Miguel Uribe Turbay y pide paz

    José González Pinilla
    Panamá se solidariza con Colombia tras muerte de Miguel Uribe Turbay y pide paz
    Personas observan un altar en honor al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. EFE

    La Cancillería de Panamá expresó este lunes 11 de agosto sus condolencias al Gobierno de Colombia y a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció la madrugada de hoy tras sufrir un atentado durante un mitin político en Bogotá.

    +info

    Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, tras el atentado que sufrió en Bogotá

    En un comunicado, Panamá también extendió su solidaridad con “el noble pueblo colombiano” por el lamentable fallecimiento, reafirmó su compromiso con la paz y el respeto en la región, y condenó los actos de violencia.

    “En este momento de dolor, el Gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay con su país”, destacó.

    “Asimismo, condena enérgicamente todo acto de violencia, venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática”, agregó.

    Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, permanecía recluido desde el 7 de junio, día del atentado, en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más