Panamá se solidariza con Colombia tras muerte de Miguel Uribe Turbay y pide paz

La Cancillería de Panamá expresó este lunes 11 de agosto sus condolencias al Gobierno de Colombia y a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció la madrugada de hoy tras sufrir un atentado durante un mitin político en Bogotá.

En un comunicado, Panamá también extendió su solidaridad con “el noble pueblo colombiano” por el lamentable fallecimiento, reafirmó su compromiso con la paz y el respeto en la región, y condenó los actos de violencia.

“En este momento de dolor, el Gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay con su país”, destacó.

“Asimismo, condena enérgicamente todo acto de violencia, venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática”, agregó.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, permanecía recluido desde el 7 de junio, día del atentado, en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada.