Panamá, 11 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ELECCIONES

    Panamá se une a países que rechazan recuento de votos en Honduras

    José González Pinilla
    Panamá se une a países que rechazan recuento de votos en Honduras
    La presidenta de Honduras, Xiomara Castro (c); en una fotografía de archivo. EFE/ Gustavo Amador

    Panamá se sumó este domingo 11 de enero al grupo de países que rechazan el recuento de votos de las elecciones presidenciales en Honduras.

    +info

    Se agudiza crisis política en Honduras tras petición de nuevo escrutinio ‘voto por voto’Presidenta de Honduras pide nuevo escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre

    A través de un comunicado, la Cancillería panameña informó que se adhiere al manifiesto firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.

    De igual forma, este bloque de países repudió las acciones violentas ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y condenó “todo acto de violencia política que busque alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño”.

    Reafirmaron su reconocimiento a la proclamación realizada por el máximo ente electoral de Honduras a favor del candidato Nasry Asfura, cuyo triunfo —indicaron— se produjo tras elecciones validadas por misiones internacionales, las cuales “confirmaron la voluntad de millones de hondureños”.

    Los países firmantes también instaron a todas las fuerzas políticas a respetar el orden democrático, con el fin de garantizar una transición pacífica.

    El sábado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que iniciara “de inmediato” un conteo “de todos los votos” de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, pese a que el ente electoral ya había declarado a los ganadores de los comicios.

    El CNE proclamó el 24 de diciembre a Nasry Asfura como presidente electo, con el 40,26 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,54 %, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, obtuvo el 19,19 % de los sufragios.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más