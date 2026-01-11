Panamá se une a países que rechazan recuento de votos en Honduras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá se sumó este domingo 11 de enero al grupo de países que rechazan el recuento de votos de las elecciones presidenciales en Honduras.

A través de un comunicado, la Cancillería panameña informó que se adhiere al manifiesto firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.

De igual forma, este bloque de países repudió las acciones violentas ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y condenó “todo acto de violencia política que busque alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño”.

Reafirmaron su reconocimiento a la proclamación realizada por el máximo ente electoral de Honduras a favor del candidato Nasry Asfura, cuyo triunfo —indicaron— se produjo tras elecciones validadas por misiones internacionales, las cuales “confirmaron la voluntad de millones de hondureños”.

Comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana sobre la situación en Honduras. pic.twitter.com/Kfqz2g9wrM — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) January 11, 2026

Los países firmantes también instaron a todas las fuerzas políticas a respetar el orden democrático, con el fin de garantizar una transición pacífica.

El sábado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que iniciara “de inmediato” un conteo “de todos los votos” de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, pese a que el ente electoral ya había declarado a los ganadores de los comicios.

El CNE proclamó el 24 de diciembre a Nasry Asfura como presidente electo, con el 40,26 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,54 %, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, obtuvo el 19,19 % de los sufragios.