Panamá, 16 de mayo del 2026

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    Encuentro internacional

    Panamá será la sede de reunión del Consejo de ministros de Estados del Caribe

    El país priorizará la resiliencia climática regional en la cita del próximo 21 de junio.

    Martha Vanessa Concepción
    Panamá será la sede de reunión del Consejo de ministros de Estados del Caribe
    Cancillería de Panamá.

    Panamá se convertirá el próximo 21 de junio en la sede oficial de la 31ª Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    De acuerdo al informe, el encuentro internacional servirá para ratificar la posición geográfica del país como la puerta de entrada natural hacia el Gran Caribe, un mercado de alto valor estratégico para Centroamérica que supera los 240 millones de personas.

    Potencia logística

    La Cancillería indica que la delegación panameña pondrá a disposición su sólida plataforma de conectividad, destacando las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen y sus puertos de clase mundial.

    Señala que el objetivo es posicionar al “Hub de las Américas” como la alternativa idónea para robustecer las cadenas de suministro, ofreciendo eficiencia operativa, reducción de costos y estricta seguridad jurídica a sus socios comerciales.

    Panamá será la sede de reunión del Consejo de ministros de Estados del Caribe
    Ciudad de Panamá.

    Alerta temprana y resiliencia climática

    Más allá del intercambio comercial, la cita ministerial abordará de manera urgente el impacto del cambio climático en las infraestructuras de la región.

    La agenda priorizará el fortalecimiento de la resiliencia en las islas caribeñas a través de la presentación del programa Shock, un sistema enfocado en la prevención y alertas tempranas ante desastres naturales que actualmente beneficia de forma directa a 16 islas del área.

    Al asumir este liderazgo, “Panamá impulsa una agenda centrada en la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la gestión migratoria y el cambio climático”.

    La Cancillería indica que el objetivo es “transformar la retórica de la integración en acciones concretas que generen un impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos del Gran Caribe”.

    Martha Vanessa Concepción


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