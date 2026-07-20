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    Diplomacia

    Panamá solicitará a India su adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal

    El canciller Javier Martínez-Acha presenta este lunes la petición estratégica en Nueva Delhi, como eje central para garantizar la seguridad del comercio marítimo global.

    Martha Vanessa Concepción
    Panamá solicitará a India su adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal
    Canciller Javier Martínez Acha es recibido en la India.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, viajó a Nueva Delhi, donde presentará formalmente este lunes ante el gobierno de la India, la solicitud de adhesión de esta potencia asiática al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal.

    La propuesta formal se concretará durante una reunión de alto nivel con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, marcando el inicio de la gira por Asia del diplomático panameño.

    De acuerdo al informe, esta iniciativa busca sumar a la India a este histórico instrumento internacional que garantiza que la vía interoceánica permanezca segura, abierta y neutral para el libre tránsito de todas las naciones, resguardando las cadenas globales de suministro.

    Panamá solicitará a India su adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal
    Canal de Panamá. Momentos en que transita un crucero de la línea Virgin Voyages. Cortesía ACP

    Cooperación ampliada en tecnología y comercio

    El enfoque en el Tratado de Neutralidad se complementa con la visión estratégica bilateral "Dos democracias, dos océanos, un mismo destino", que busca consolidar a Panamá como la frontera logística y tecnológica natural de la India para toda la región americana.

    Tras el encuentro ministerial enfocado en la neutralidad de la vía, la agenda del canciller Martínez-Acha en la India se extenderá a la cooperación técnica en el Instituto Indio de Tecnología y la promoción de energías renovables con la Alianza Solar Internacional (ISA).

    Posteriormente, el diplomático continuará su viaje hacia Manila, Filipinas, para defender la competitividad logística y digital de Panamá ante los cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

    Martha Vanessa Concepción

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