Panamá, 21 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Bloque comercial

    Panamá solicitará ‘adhesión permanente’ al Mercosur durante la cumbre del 20 de diciembre

    EFE
    El presidente de Panamá, José Raúl Molino, da una declaración conjunta con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, este viernes en el Teatro Nacional, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que su país presentará la solicitud de “adhesión permanente” al Mercado Común del Sur (Mercosur) el próximo 20 de diciembre en Brasil durante la cumbre presidencial de ese mecanismo, al que la nación centroamericana se adhirió como Estado Asociado hace un año.

    Como país, el 20 de diciembre presentaremos ante la cumbre de presidentes del Mercosur nuestra adhesión permanente a ese grupo suramericano de países que en su conjunto suman cientos de millones de habitantes”, expresó Mulino en Costa Rica, tras una reunión con su colega costarricense Rodrigo Chaves.

    Mulino afirmó que la adhesión de Panamá al Mercosur tiene como fin interactuar más con las naciones suramericanas que lo integran, como los son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay como miembros plenos, mientras que Bolivia está en proceso, y Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana, y Surinam, figuran como Estados asociados.

    Y poner a disposición de esos grandes países del sur nuestra plataforma logística, nuestra posición geográfica, nuestro Canal, nuestros puertos, nuestras zona especiales económicas, para que sus grandes exportaciones de granos fertilizantes, carnes, lleguen a Panamá y de allí se muevan a distintas partes del mundo”, expresó Mulino.

    El Parlamento panameño aprobó en octubre pasado la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica entre Panamá y el Mercosur, la cual ya fue refrendada por Mulino.

    Mulino firmó el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, Uruguay, los protocolos para que Panamá iniciara el proceso para ingresar como Estado Asociado al Mercosur.

    EFE

    Agencia de noticias


