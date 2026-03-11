Panamá y Chile buscan reforzar cooperación con comisión bilateral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los gobiernos de Panamá y Chile conformarán una comisión bilateral para abordar una agenda de interés común, informó este miércoles 11 de marzo la Presidencia de la República.

Esta decisión surgió en una reunión del presidente panameño, José Raúl Mulino, y el mandatario chileno, José Antonio Kast, quien tomó posesión este miércoles en la ciudad de Valparaíso.

Se adelantó que entre los temas de interés están el intercambio comercial, seguridad, transporte y sector agrícola, entre otros.

Cabe recordar los lazos históricos y el papel estratégico de Chile como el primer usuario latinoamericano y el cuarto a nivel mundial del Canal de Panamá.

Aunque el tema minero no fue mencionado en la comunicación oficial de la Presidencia, es importante resaltar que el pasado 15 de enero de 2026, Mulino adelantó que la experiencia chilena en esta materia sería tomada en cuenta.

En aquella conferencia semanal, Mulino afirmó que el proceso para decidir el futuro de la mina avanza con asesoría de expertos y que Chile enviaría tres especialistas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) tras su visita de este 11 de marzo,

En la reunión bilateral de este miércoles, también participaron los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal).

Se informó que también sostuvieron reuniones con presidentes de gremios y líderes empresariales del sector privado chileno, entre ellos el Consejo de Políticas de Infraestructura, un grupo de empresas navieras y de la Confederación de la Producción y del Comercio.

En la delegación panameña también viajaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller, Javier Martínez Acha. La toma de posesión de Kast se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, en donde participaron 1,200 invitados.