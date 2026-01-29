Panamá y Chile trabajan para reforzar la relación bilateral en sectores como comercio, educación y seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió este jueves 29 de enero con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, con quien acordó establecer una comisión binacional para desarrollar iniciativas en temas importantes como economía, educación, comercio y seguridad.

En la reunión, Mulino y Kast resaltaron la necesidad de reforzar la relación bilateral al más alto nivel, recordando los lazos históricos entre ambas naciones y el papel estratégico de Chile como el cuarto usuario del Canal de Panamá.

“No debemos esperar para tener esa cercanía. Debemos priorizar temas con visión de futuro. La unidad de Chile y Panamá es de gran importancia; ustedes son nuestros clientes en esa enorme relación que existe con el Canal”, resaltó Mulino, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia panameña.

Mulino también destacó que la relación bilateral entre ambos países tiene mayor importancia tras la reciente adhesión de Panamá al Mercosur.

“Estamos retomando nuestras relaciones con un esfuerzo decidido por reforzar el intercambio comercial y queremos pasar de ser el cuarto al tercer usuario del Canal, ingresando a nuevos mercados en Europa, Medio Oriente y otros, con todos nuestros productos que pasan por Panamá”, dijo por su lado Kast.

Se informó que en la reunión participaron delegaciones de las carteras de Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Seguridad y Economía y Finanzas de ambos países.

La reunión entre Mulino y Kast se dio en el Palacio de las Garzas. Cabe recordar que Kast tomará posesión como presidente de Chile el próximo 11 de marzo.