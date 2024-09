Panamá y Grecia: un futuro de cooperación en lo político, marítimo y cultural

Escuchar audio noticia

Se estima que alrededor de 2 mil griegos residen en Panamá, lo que convierte a esta comunidad en la más numerosa y organizada de Centroamérica.

Este mes de septiembre de 2024 marcó un momento clave entre ambos países con la inauguración de la Oficina Consular de la Embajada de Grecia en Panamá.

Con motivo de este evento, La Prensa conversó con el embajador Efthymios Efthymiades en las nuevas instalaciones, ubicadas en el área de Bella Vista.

Efthymiades, quien asumió como primer embajador de Grecia en Panamá en diciembre de 2023, habló sobre los lazos en común entre ambas naciones, así como los proyectos y áreas de colaboración a futuro.

Una evaluación de las relaciones bilaterales entre Panamá y Grecia...

Los dos países tienen excelentes relaciones bilaterales; somos países hermanos. Con la presencia de la nueva embajada en Panamá, fortaleceremos esos lazos comerciales, especialmente en los sectores marítimo y político. Además, no debemos olvidar que Panamá y Grecia ocuparán, a partir del 1 de enero de 2025, un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.









¿Cuáles son los servicios que ofrecerá esta oficina consular?

Se brindarán todos los servicios de la administración griega, como la emisión de pasaportes, certificados y servicios relacionados con la ciudadanía griega. También se gestionarán visas para quienes las necesiten, aunque es importante recordar que los ciudadanos panameños pueden viajar a Grecia sin necesidad de visa.

Puntos en común entre Panamá y Grecia...

Ambos países somos democracias y pilares de estabilidad en nuestras regiones, lo que hace que la cooperación política sea muy importante, especialmente en el contexto del Consejo de Seguridad. Además, ambos tenemos economías abiertas con una perspectiva marítima fuerte. No solo compartimos intereses marítimos y valores políticos, sino que también existe un respeto mutuo. Grecia, como miembro de la Unión Europea, puede facilitar las relaciones de Panamá con Europa, y a su vez, Panamá puede fortalecer la voz de Grecia en la región.

¿Cuáles son los proyectos que tienen a bien desarrollar a futuro?

Fortaleceremos nuestras relaciones en el sector marítimo, un área clave tanto para la economía de Panamá como para la de Grecia. También desarrollaremos proyectos de cooperación en turismo y cultura, con intercambio de conocimiento entre ambos países. Tenemos iniciativas en los sectores de educación y cultura que pronto comenzarán a tomar forma.

¿Qué iniciativas concretas hay en torno al turismo?

Grecia tiene una amplia experiencia en el turismo y los dos países no son antagonistas. Para la economía de Panamá, el turismo es más o menos un nuevo territorio, por lo que entonces estoy seguro de que Grecia puede compartir su experiencia para apoyar a Panamá en esta dirección. Tengo contactos con las autoridades de Panamá ofreciendo esta perspectiva de cooperación y de apoyo y soy optimista de que vamos a formular un contexto de cooperación práctico.

Fortalecimiento del área cultural.

Cuando pensamos en Grecia, normalmente pensamos en un patrimonio antiguo, en una contribución de hace muchísimos siglos. Grecia de hoy tiene una escena artística muy activa, tenemos una industria de películas que tiene premios internacionales, tenemos un arte visual contemporánea muy interesante y mi objetivo es compartir esta experiencia con Panamá para fortalecer los lazos de ciudadanos, los lazos de la vida contemporánea entre los dos países. Estamos lejanos, pero nuestra mentalidad, nuestros contactos nos acercan de una manera increíble. De hecho, la embajada organizará por primera vez una semana cultural griega a inicios de diciembre próximo, para compartir la diversa cultura helénica con todos los panameños.

Coméntenos sobre su experiencia en Panamá.

Durante este tiempo he tenido una experiencia muy cálida con los contactos que he hecho con la gente, no solo con la administración en el nivel político de la embajada, sino con la gente panameña. Me alegro que la presencia de Grecia esté tan obvia en Panamá y me alegro del respeto de la parte de los panameños para el patrimonio griego. Por ejemplo, hay personas que tienen el nombre de Milcíades, de Aristides o Electra. Creo que la riqueza de Panamá es su gente, y tengo aún cuatro años más para ampliar esta experiencia.

Acto inaugural

El jueves 19 de septiembre, el embajador Efthymiades y su equipo recibieron a invitados especiales para la inauguración de la Oficina Consular. Entre los asistentes estuvieron el canciller panameño Javier Martínez-Acha, empresarios panameños y miembros de la comunidad griega en Panamá.

Durante el evento, el embajador afirmó: “La apertura de esta oficina es un reflejo del respaldo y la confianza que Grecia deposita en Panamá, así como del compromiso con la comunidad helénica en este país”.

El acto protocolar culminó con un recorrido por las instalaciones, seguido de un brindis donde se pudo disfrutar de la gastronomía griega.