Panamá y Osaka firman Memorando de Entendimiento para impulsar comercio, inversión y turismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el Día Nacional de Panamá en la Exposición Universal de Osaka, considerada la mayor exposición mundial y que ya acumula más de 20 millones de visitantes.

Acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, el mandatario fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Hisayuki Fujii; el comisario de la Exposición, Koji Haneda; el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura; y el alcalde de Imabari, Shigeki Tokunaga.

Durante su discurso, Mulino destacó el potencial de Panamá como destino turístico internacional, con énfasis en atraer al mercado japonés. “Una alta porción del turismo mundial es de Japón y queremos motivarlos a que conozcan Panamá”, expresó al visitar el pabellón panameño “Salvando Vidas”, que ya ha sido recorrido por más de dos millones de personas en los primeros cuatro meses del evento.

El presidente subrayó que Panamá es “un país pequeño en territorio, pero inmenso en vocación de servicio”, al describirlo como anfitrión del comercio global, la biodiversidad, la cultura, las inversiones y los congresos internacionales. Asimismo, resaltó la condición de Panamá como nación carbono negativa, donde “se genera más oxígeno del que se consume”.

Mulino señaló que la convivencia armónica entre naturaleza y progreso es el eje del mensaje panameño en la Expo Osaka. “En el corazón de nuestra capital, millones de aves migratorias descansan en su camino de norte a sur, conviviendo en armonía con la segunda zona libre más grande del mundo, con el hub aéreo de las Américas y con el Canal de Panamá”, sostuvo.

El mandatario también recordó la relación histórica con Japón, destacando la llegada de Panasonic en 1976 y la presencia actual de más de 40 empresas niponas en el país.

En ese marco, anunció la firma de un Memorando de Entendimiento entre las Cámaras de Comercio e Industrias de Panamá y Osaka para fortalecer la cooperación e inversión.

El canciller japonés, Hisayuki Fujii, subrayó los estrechos vínculos marítimos entre ambas naciones y recordó que Japón fue el principal financiador externo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, aportando el 15% de la inversión total.

Con una participación artística que mostró la riqueza cultural del istmo, la celebración del Día de Panamá en Osaka se convirtió en una plataforma para proyectar al país como un socio confiable y sostenible en el escenario global.

Igualmente, el presidente, agradeció el respaldo de Japón a Panamá como tercer usuario del Canal y con el mayor registro de barcos con nuestra bandera.

Mulino también se refirió al establecimiento de un vuelo directo entre la ciudad de Panamá y Tokio a través de la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

Y además, el mandatario nacional reiteró los planes de la construcción del gaseoducto al ser Japón uno de los países que se beneficia de la exportación de gas hacia los Estados Unidos.