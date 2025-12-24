Panamá y otros cinco países felicitan a Asfura por su triunfo en Honduras; esperan una ‘transición pacífica’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de oficializar al ganador de las elecciones presidenciales de Honduras, Panamá y otros cinco países de la región, felicitaron a Nasry Tito Asfura por el triunfo, al tiempo que esperan que la transición se dé de forma pacífica y ordenada.

En un comunicado conjunto, publicado esta tarde, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y Panamá felicitaron a Asfura, quien debe tomar posesión el próximo 27 de enero de 2026.

“Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”, se señala en el mensaje que fue publicado por la Cancillería de Panamá en la red social X.

Las elecciones presidenciales de Honduras se realizaron el pasado 30 de noviembre, pero ante la inconsistencias registradas en cientos de actas, se decidió realizar un escrutinio especial, el cual concluyó en las últimas horas.

Los países firmantes del comunicado destacaron la labor de los observadores internacionales y del desempeño del Consejo Nacional Electoral, en medio de la polémica y presiones de las últimas semanas. “Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y manifestamos nuestro deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional”, se indica en el comunicado.

Otros países de la región como Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana también expresaron sus felicitaciones a Asfura, del Partido Nacional y quien ganó con el 40.26 % de los votos.

En el segundo lugar quedó Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.54 %, y en el tercer lugar Rixi Moncada, del Partido Libre, con el 19.19 %.