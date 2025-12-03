Panamá, 03 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Elecciones presidenciales

    Panamá y otros tres países piden respetar la voluntad popular en Honduras

    Henry Cárdenas P.
    Panamá y otros tres países piden respetar la voluntad popular en Honduras
    Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos presidenciales de Honduras, Salvador Nasralla (Izq.) y Nasry Asfura. EFE/ Gustavo Amador

    Panamá, como parte de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, instó a las autoridades electorales de Honduras a respetar la voluntad popular tras las elecciones generales del pasado domingo 30 de noviembre.

    En un comunicado conjunto, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Costa Rica, que forman la Alianza, emitieron un comunicado sobre el desarrollo del conteo de votos.

    En la nota se hace referencia a las interrupciones ocurridas en el conteo de votos, al tiempo que reconocen la reanudación de este proceso y exhortan a las autoridades electorales a continuar con el conteo de forma tal que los observadores internacionales, debidamente acreditados y presentes en el CNE (Consejo Nacional Electoral) puedan dar fe de la transparencia y resultados del proceso.

    Los reportes sobre los resultados por la Presidencia de Honduras, indican que, con un 80 % de los votos, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, está ganando la contienda electoral con 40.34 % de los votos.

    En segundo lugar está Nasry Asfura, del Partido Nacional con 39.57 %)

    “Reafirmando nuestro compromiso con la defensa de elecciones transparentes, libres y pacíficas como vía para el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz social, instamos a las

    autoridades hondureñas a actuar en estricto apego a la Carta Democrática Interamericana y a garantizar el pleno respeto de la voluntad popular del pueblo hondureño”, destaca la Alianza para el Desarrollo en Democracia que fue divulgado por la Cancillería panameña en redes sociales.

