'Al panameñismo siempre lo subestiman en las encuestas': José Blandón

El candidato a la Presidencia de la República por el oficialista Partido Panameñista, José Blandón, se muestra confiado en un triunfo electoral, pese a que las preferencias lo ubican en un distante cuarto lugar.

"El panameñismo nunca ha ganado encuestas, pero sí sabe ganar elecciones", dijo Blandón en un mensaje en la red social Twitter.

Un estudio de opinión de La Prensa, aplicado por el instituto de investigación GAD3 de España, arroja que el perredista Laurentino "Nito" Cortizo capta el 27.9% de las preferencias. Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD), ocupa el segundo lugar, con 16.9%, seguido de Ricardo Lombana, candidato por la libre postulación, con 15.3%.

Blandón estaría en la cuarta posición, con 6.6%. El resto de las preferencias se reparten entre Ana Matilde Gómez y Marco Ameglio, ambos por la libre postulación, con 5.3% y 0.5%, respectivamente, y Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia (FAD), con 1%.

Lo que hoy la experiencia me dice: 1. No hay un seguro ganador. 2. Este mes va a ser bien movido. 3. Al panameñismo siempre lo subestiman en las encuestas. 4. Aún las encuestas que no me favorecen, me reconocen como el más capacitado. Hay un "pero" que me toca contrarrestar. pic.twitter.com/kszFnNTaTI — José Isabel Blandón (@BlandonJose) 2 de abril de 2019

Aunque les cueste aceptarlo, el Panameñismo nunca ha ganado encuestas, pero sí sabe ganar elecciones. Hace 5 años, precisamente en la encuesta publicada en La Prensa, me ponían en un distante 3er lugar para la Alcaldía. Y mire ud... — José Isabel Blandón (@BlandonJose) 2 de abril de 2019

Estos resultados no parecen desalentar a Blandón, que en 2014 ganó en las elecciones como alcalde del distrito de Panamá.

"Hace 5 años, precisamente en la encuesta publicada en La Prensa, me ponían en un distante tercer lugar para la Alcaldía. Y mire usted", señala Blandón.

Agrega que incluso "las encuestas que no me favorecen", reconocen que es el más "capacitado". Aunque Blandón no precisa a qué se refiere, el estudio de La Prensa/GAD3 indica que, ante la pregunta "¿a qué candidato usted nunca votaría?", el 22.3% de los encuestados contestó que Blandón, seguido de Méndez (21.2%), Cortizo (17.9%), Roux (14.6%), Gómez (3.4%), Ameglio (2.6%) y Lombana (1.6%).

Expandir Imagen

La encuesta fue aplicada a una muestra de mil 206 personas mayores de edad, vía telefónica, y tiene un margen de error de 2.9%.