Panameñistas confirman que se abstendrán de votar en la elección del nuevo presidente de la Asamblea

La bancada Panameñista, integrada por ocho diputados, se abstendrá de votar en la elección del presidente de la Asamblea Nacional este miércoles 1 de julio.
Así lo confirmó el diputado José “Popi” Varela, tras explicar que “nuestro voto no define quién gana o quién pierde”.
Indicó que creen que, en un momento dado, estos dos bloques pueden asumir una posición “extrema” y no de “consenso y paz”, como, a su juicio, actuó su colega panameñista Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional.
Aseguró que la decisión de abstenerse es “una posición responsable de cara a lo que viene a futuro”.
“La Asamblea no necesita confrontación”, indicó.