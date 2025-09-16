Panamá, 16 de septiembre del 2025

    CONVENCIÓN EXTRAODINARIA

    Panameñistas elegirán nueva cúpula el 23 de noviembre de 2025

    José González Pinilla
    José Blandón, presidente del Partido Panameñista. Cortesía/TE

    El Tribunal Electoral (TE) aprobó, mediante la Resolución N.°43-DNOE del 15 de septiembre y publicada este martes 16 en el boletín oficial, la convocatoria para que el Partido Panameñista renueve su dirigencia el domingo 23 de noviembre de 2025.

    Ese día, en una Convención Nacional Extraordinaria, el colectivo escogerá a los nueve miembros de su Junta Directiva Nacional, así como a 16 directores nacionales principales y 16 suplentes.

    La Dirección de Organización Electoral recordó que la resolución puede ser apelada ante los Juzgados Administrativos Electorales dentro de los tres días hábiles posteriores a la última publicación en el Boletín del TE.

    Hasta el momento, Guillermo “Willie” Bermúdez y Carlos Raúl Piad—este último cercano colaborador de la expresidenta Mireya Moscoso—han manifestado su intención de reemplazar a José Blandón en la presidencia del partido.

    De acuerdo con el calendario electoral, las postulaciones se recibirán del 11 al 15 de octubre.

    En las elecciones generales pasadas, la fórmula de Rómulo Roux (Cambio Democrático) y José Isabel Blandón (Panameñismo) quedó en cuarto lugar, con 11 % de los votos.

    En el último año, el partido ha sufrido una pérdida de adherentes: de 231,079 inscritos en julio de 2024 pasó a 221,131 en septiembre de 2025, lo que representa una disminución de 9,947 miembros.

    José González Pinilla

    Editor


