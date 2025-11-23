Panamá, 23 de noviembre del 2025

    Elecciones internas

    Panameñistas y PRD reestructuran este domingo sus respectivas cúpulas

    Mario De Gracia / Ohigginis Arcia Jaramillo
    El PRD renovará cinco puestos de su Comité Ejecutivo Nacional. LP/Elysée Fernández

    El Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) llevan a cabo este domingo 23 de noviembre de 2025 procesos internos para reestructurar sus respectivas cúpulas.

    Los panameñistas escogen este domingo a una nueva junta directiva y en competencia hay dos nóminas.

    Una de las nóminas la lidera el diputado Jorge Herrera, quien actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional. La otra candidatura la encabeza Carlos Raúl Piad, quien durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) fue director de la Caja de Ahorros. Esta elección se desarrolla en el Hotel El Panamá.

    Cerca de 1,300 convencionales del Partido Panameñistas están habilitados par votar en la elección interna de este domingo.

    Por otro lado, el PRD celebra un directorio nacional extraordinario para definir cinco puestos. La elección se lleva a cabo en el hotel Westin Playa Bonita, en el corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste.

    Entre los puestos más relevantes a renovar en la directiva del colectivo está el de la secretaría general.

    La secretaría general, en teoría el cargo de mayor autoridad dentro del PRD, atrajo a ocho aspirantes. Los más conocidos son Balbina Herrera, excandidata presidencial y exministra; y Pedro Miguel González, exdiputado y exsecretario general de este colectivo político.

    Actualmente, el partido lo preside el diputado Benicio Robinson.

    La Comisión Nacional de Elecciones del PRD anunció que, de los 10 cargos que conforman el Comité Ejecutivo Nacional, solo cinco serán sometidos a votación, tras la renuncia de sus anteriores titulares.

    Los puestos en disputa corresponden a las vicepresidencias primera y segunda, la secretaría general, el primer subsecretariado y la sexta subsecretaría. En total, 46 miembros del colectivo presentaron sus postulaciones para ocupar alguno de estos espacios dentro de la estructura directiva del partido.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

