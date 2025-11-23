Panameñistas y PRD reestructuran este domingo sus respectivas cúpulas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) llevan a cabo este domingo 23 de noviembre de 2025 procesos internos para reestructurar sus respectivas cúpulas.

Los panameñistas escogen este domingo a una nueva junta directiva y en competencia hay dos nóminas.

Una de las nóminas la lidera el diputado Jorge Herrera, quien actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional. La otra candidatura la encabeza Carlos Raúl Piad, quien durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) fue director de la Caja de Ahorros. Esta elección se desarrolla en el Hotel El Panamá.

Vistas desde el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en el Hotel El Panamá, donde se realizan las elecciones para el Partido Panameñista.



Video: Jancarlo Mendozahttps://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/l7K36xnR0t — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

Cerca de 1,300 convencionales del Partido Panameñistas están habilitados par votar en la elección interna de este domingo.

Carlos Raúl Piaz, aspirante a la presidencia del Partido Panameñista en Juan Díaz, destacó que dos nóminas compiten en una votación que inició a las 8:00 a.m. y cerrará al mediodía. Afirmó tener altas expectativas y confía en que la membresía votará “a conciencia” para impulsar… pic.twitter.com/M5alA4LITO — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

Por otro lado, el PRD celebra un directorio nacional extraordinario para definir cinco puestos. La elección se lleva a cabo en el hotel Westin Playa Bonita, en el corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste.

José Luis Fábrega, exalcalde de Panamá y aspirante a primer vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), resaltó la transparencia, cordialidad y unidad dentro del partido durante el proceso interno, afirmando que hoy prevalece la camaradería rumbo a 2029.



Video:… pic.twitter.com/EkJvoJeIPk — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

Entre los puestos más relevantes a renovar en la directiva del colectivo está el de la secretaría general.

Balbina Herrera destacó que el PRD vive 47 días de intensa jornada rumbo a su primer directorio extraordinario tras las elecciones del 5 de mayo. Además, defendió la institucionalidad del Tribunal Electoral, recordando que ha garantizado siete elecciones desde la invasión.… pic.twitter.com/EOF3NvkZ1x — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

La secretaría general, en teoría el cargo de mayor autoridad dentro del PRD, atrajo a ocho aspirantes. Los más conocidos son Balbina Herrera, excandidata presidencial y exministra; y Pedro Miguel González, exdiputado y exsecretario general de este colectivo político.

Raphael Buchanan, diputado del PRD y aspirante a la primera subsecretaría, destacó que el partido realiza un proceso ordenado e histórico para completar el CEN transitorio. Señaló que 300 miembros del directorio —más cinco habilitados— elegirán a los nuevos directivos y reafirmó… pic.twitter.com/UIZyBpn53a — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

Actualmente, el partido lo preside el diputado Benicio Robinson.

La Comisión Nacional de Elecciones del PRD anunció que, de los 10 cargos que conforman el Comité Ejecutivo Nacional, solo cinco serán sometidos a votación, tras la renuncia de sus anteriores titulares.

Los puestos en disputa corresponden a las vicepresidencias primera y segunda, la secretaría general, el primer subsecretariado y la sexta subsecretaría. En total, 46 miembros del colectivo presentaron sus postulaciones para ocupar alguno de estos espacios dentro de la estructura directiva del partido.