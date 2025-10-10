Panameños creen que hay restricciones a la libertad de expresión y tienen miedo a opinar: las alarmas en el informe de CIEPS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los panameños han sentido miedo a expresar opiniones porque pueden acarrear “consecuencias negativas”, mientras que un porcentaje importante cree que hay restricciones a la libertad de expresión, según un estudio del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en conjunto con el Fórum de Periodistas de Panamá, presentado este jueves 9 de octubre.

El 67% de los encuestados por CIEPS considera que existen restricciones para expresar opiniones libremente, y un 57.6% afirmó la premisa de sentir miedo de manifestar sus opiniones por posibles “consecuencias negativas”. En cuanto a la libertad de prensa, un 60.8% cree que los medios no son libres o son parcialmente libres.

El panorama también es complejo para los periodistas y los medios. El 73.9% de los encuestados opinó que los medios en Panamá son poco o nada independientes del gobierno, mientras que un 71.7% cree que la independencia frente a las élites económicas es igualmente limitada.

La percepción se reciente al observar los hábitos de consumo de información en el informe. Instagram se ha convertido en la principal fuente de información para los panameños, no obstante, también se revela que la información de mejor calidad —o al menos de calidad “regular”— sigue proviniendo de medios tradicionales.

El informe muestra que el 72.8% de los encuestados se informa con mayor frecuencia por Instagram, mientras que el 70.2% utiliza WhatsApp. No obstante, un 80.9% y un 77.3% de los encuestados calificó la información obtenida en estas plataformas como “regular” o “mala”, donde la desinformación juega un papel preponderante.

La encuesta incluyó una muestra de 1,230 personas, además de sesiones focales con periodistas, directivos y dueños de medios, docentes universitarios y líderes gremiales. La investigación fue realizada por Raisa Urribarri y Jon Subinas, de CIEPS; coordinada por Xabier Meilán y financiada por la Unión Europea.

Una realidad incómoda

Directivos y dueños de medios reconocieron en el informe que la desconfianza del público hacia los medios está evidenciada, mientras que los cambios tecnológicos han obligado a los medios tradicionales a adaptarse al ámbito digital, frente a la amenaza que existe hoy para su sostenibilidad.

También señalaron que la pauta pagada por el gobierno se utiliza, en ocasiones, para premiar o castigar a los medios según su alineamiento, una práctica que algunos calificaron de “sistémica”.

Por su parte, los periodistas señalaron la falta de estabilidad laboral y la ausencia de garantías para publicar temas sensibles que investigan; así como la falta de comprensión de la sociedad sobre las labores que ejercen. “Haría falta que la sociedad como un todo entendiera qué es el periodismo y su trascendencia, lo cual incluye tanto a los factores de poder económico y político que prevalecen en el país como a las mismas audiencias”, señala el informe.

“Cada uno de los sectores consultados tiene una percepción diferente sobre los factores que limitan o tensionan las libertades de expresión y de prensa. De acuerdo con ese entendimiento, forjado por intereses y necesidades particulares, se avizoran distintos desafíos”, concluye el estudio, que además hace un llamado al trabajo colaborativo entre academia, medios, directivos, periodistas y gremios para enfrentar estas problemáticas.

Consulte el informe completo aquí.