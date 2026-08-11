Pandeportes dice que colaborará con auditoría forense de la Contraloría a contrato de nueve canchas en Coclé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pandeportes anunció que colaborará con la auditoría forense que la Contraloría General de la República realizará sobre un contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en la provincia de Coclé.

La reacción de Pandeportes se produce luego de que la Contraloría informara que iniciará una serie de auditorías forenses a contratos de esa entidad, a partir de denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades en proyectos deportivos.

Uno de los contratos que será examinado corresponde al Consorcio Nueve Canchas Coclé, adjudicado en 2017 para la construcción de instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada.

Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, deberá facilitar a la Contraloría la documentación relacionada con el contrato de las nueve instalaciones deportivas. Foto: Ereida Prieto-B.

En 2024, cuando Miguel Ordóñez ya se desempeñaba como director de Pandeportes, el contrato recibió una cuarta adenda.

De acuerdo con la Contraloría, la auditoría incluirá la revisión de las modificaciones al contrato, adendas, ampliaciones de plazo, estados de pago, transacciones bancarias, liquidaciones y demás documentación relacionada con la ejecución del proyecto.

La cuarta adenda, suscrita en 2024, incorporó más de $198 mil al contrato y extendió el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025.

El contrato original contemplaba un plazo de ejecución de 12 meses y fue adjudicado por poco más de $2.8 millones. Sin embargo, a través de sucesivas modificaciones, el monto contractual aumentó hasta cerca de $3.9 millones.

Cuarta adenda

La cuarta adenda fue suscrita el 16 de septiembre de 2024 por Ordóñez, y la representante legal del consorcio y cuñada de este, Ximena Arias.

Esta modificación incorporó más de $198 mil al contrato y extendió el plazo de ejecución por 14 meses y 29 días, para llevar el período total a 87 meses y 14 días. La nueva fecha establecida para la culminación del proyecto fue el 30 de abril de 2025.

El acuerdo fue posteriormente refrendado por la Contraloría.

COMUNICADO

Pandeportes reafirma su compromiso con la transparencia y la plena colaboración con los organismos de fiscalización. pic.twitter.com/vYKzY5o9wF — Pandeportes (@Pandeportes) August 11, 2026

El consorcio beneficiario está integrado por Grupo Innova, S.A., En Gris Constructora, S.A., y Jardines Urbanos, S.A.

La auditoría forense también examinará la documentación administrativa y técnica relacionada con la ejecución del contrato, así como el manejo de los fondos.

Entre los elementos que serán objeto de revisión están los estados de pago, las transacciones bancarias y las liquidaciones del consorcio, además de las modificaciones contractuales y las extensiones de plazo concedidas durante la ejecución del proyecto.

Pandeportes asegura que entregará la información

Cuatro días después del anuncio de la Contraloría, Pandeportes manifestó que respeta las funciones constitucionales y legales del organismo fiscalizador y aseguró que facilitará toda la información requerida.

La institución indicó que pondrá a disposición de los auditores los expedientes administrativos y la documentación técnica y financiera relacionada con los proyectos que sean objeto de revisión.

Pandeportes también sostuvo que, desde el inicio de la actual administración, ha mantenido una política de colaboración con los organismos de control del Estado y ha atendido los requerimientos de información que le han sido formulados.

La entidad afirmó, además, que los proyectos deportivos que desarrolla actualmente avanzan conforme a las distintas etapas previstas en la normativa de contratación pública.