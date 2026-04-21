Parlacen deja fuera de agenda juramentación de Cortizo y Carrizo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El expresidente de la República, Laurentino “Nito” Cortizo, y el exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo (2019-2024) deberán seguir esperando su juramentación como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La Junta Directiva de ese organismo regional no incluyó en la agenda plenaria la incorporación oficial de ambos políticos, pese a que la semana pasada el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, solicitó formalmente su juramentación.

“Puedo anunciar que no está en agenda del pleno. Eso es 100% seguro”, informó Giselle Burillo, diputada y vicepresidenta de la Junta Directiva de la bancada panameña en el Parlacen.

Burillo explicó que la solicitud no fue incorporada porque la agenda se elabora con anticipación y el documento se ha conocido ya fuera del plazo establecido. “Es que eso no funciona así. Aquí hay un protocolo”, advirtió, al señalar que el organismo tiene temas prioritarios que discutir.

El Parlacen celebrará su plenaria los días 21 y 22 de abril en su sede principal en Guatemala. La próxima reunión está prevista para el 26 y 27 de mayo, aunque Burillo adelantó que también ve difícil que el tema sea incluido en esa agenda.

“Dificulto que también entren en la agenda de mayo”, sostuvo.

Habla la presidenta del Parlacen

En medio de la controversia, la presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez Herrera, aseguró en una entrevista en el programa Radio Red que, hasta el momento, no ha recibido formalmente ninguna solicitud para juramentar a Cortizo y Carrizo, este último con medida de arresto domiciliario por la comisión del presunto delito de enriquecimiento injustificado.

“El Parlamento Centroamericano es un ente colegiado y como tal recibimos y procesamos los documentos o las solicitudes que ingresen. Sin embargo, no he recibido nada por el momento”, dijo Gutiérrez, quien afirmó que solo conoce del tema por lo difundido en redes sociales.

La presidenta del organismo también cuestionó que la petición haya sido tramitada a través de una nota firmada por el presidente de un partido político, y subrayó que, una vez juramentados, los diputados centroamericanos no representan intereses partidarios.

“Nos postula un partido político. Sin embargo, una vez hemos sido juramentados representamos derechos como diputados centroamericanos. Aceptar injerencias de partidos políticos sería vulnerar la independencia política y técnica del Parlamento Centroamericano, y ciertamente no lo vamos a permitir”, advirtió.

Gutiérrez también rechazó que la integración de exmandatarios sea “automática”, como argumenta el PRD en su solicitud.

Carta enviada por el perredista Benicio Robinson al Parlacen.

“Yo he leído el reglamento interno y dice integración, no integración automática. Existe un procedimiento administrativo. Esto no es una autocracia”, afirmó, al explicar que el tema debe seguir un trámite y pasar por instancias internas como la Junta de Dirección Política.

Incluso señaló que, si bien no ha recibido presiones directas, una solicitud pública presentada por un partido político podría interpretarse como tal.

“Si la existencia de esta nota que está en redes fuese verídica, pues yo diría que es una presión”, comentó.

Balbina Herrera defiende solicitud

Por su parte, la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, defendió la carta enviada por Robinson y aseguró que el partido no está ejerciendo presiones indebidas, sino exigiendo que se cumpla con un trámite pendiente desde hace más de un año.

Herrera reveló que desde octubre de 2024 existe una nota dirigida al Parlacen, firmada por el propio Carrizo, solicitando la juramentación, y que el proceso no avanzó.

“Han pasado 18 meses. Han hecho tres intentos. La nota del PRD que salió el viernes es tardía, porque sí hay un derecho y se ha pedido desde octubre de 2024, quien está fallando no somos nosotros, es el Parlamento Centroamericano”, sostuvo.

La dirigente cuestionó que el organismo regional mantenga un “silencio administrativo” frente a la solicitud, y exigió que se tome una decisión formal en el pleno. “Si no tienen los votos, perfecto, háganlo el debate interno, pero nosotros no estamos presionando. Solo estamos diciendo: cumpla con su deber”, reiteró.

Herrera consideró que el partido debió insistir desde antes con la solicitud.

Mientras tanto, la juramentación de Cortizo y Carrizo queda en suspenso, a la espera de que el Parlacen reciba formalmente la documentación.