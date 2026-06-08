Panamá, 08 de junio del 2026
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    CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA

    Partido Moca reforma sus estatutos de cara al 2029 y Lombana pide cohesión interna

    De acuerdo con el partido, el 95% de los convencionales presentes votó a favor de las modificaciones.

    José González Pinilla
    Partido Moca reforma sus estatutos de cara al 2029 y Lombana pide cohesión interna
    Convención extraordinaria de Moca. Cortesía

    Con el respaldo de la mayoría de los convencionales, la dirigencia del Movimiento Otro Camino (MOCA) logró la aprobación de un paquete de reformas “integrales” a sus estatutos.

    Los cambios fueron avalados durante una Convención Nacional Extraordinaria celebrada el pasado domingo en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

    De acuerdo con el partido, el 95% de los convencionales presentes votó a favor de las modificaciones.

    Ricardo Lombana, presidente de MOCA, destacó tres de los principales cambios introducidos. El primero consiste en la creación de un Tribunal de Apelaciones, que funcionará como un órgano independiente de la Junta Directiva Nacional.

    Según Lombana, esta instancia busca garantizar “una verdadera justicia interna” y poner fin a lo que denominó una “burocracia circular” dentro de la organización política.

    Partido Moca reforma sus estatutos de cara al 2029 y Lombana pide cohesión interna
    Convención extraordinaria de Moca. Cortesía

    El segundo cambio está relacionado con la protección de las mujeres frente a la violencia política. El dirigente explicó que se incorporó un capítulo específico que establece protocolos rigurosos para la denuncia, investigación y sanción de este tipo de conductas.

    La tercera reforma apunta a una mayor apertura dentro del partido, aunque manteniendo mecanismos de control, dijo. Se redujo de 36 a 18 meses el requisito de antigüedad mínima para postularse como delegado nacional, conservando, según Lombana, “intactos los filtros éticos y los programas de inducción para evitar que las denuncias se utilicen como armas políticas”.

    Durante su discurso ante unas 400 personas, Lombana —excandidato presidencial— sostuvo que la corrupción en Panamá no es únicamente un problema de individuos, sino también del diseño del sistema político.

    “Ha operado históricamente como un mecanismo de intercambio de favores por lealtades. Por eso no se rompe solo cambiando a las personas que ocupan altos cargos. La única manera de romper ese ciclo es cambiar la arquitectura. Y la única manera creíble de proponer una arquitectura diferente para el Estado es haberla construido primero en casa”, afirmó.

    Partido Moca reforma sus estatutos de cara al 2029 y Lombana pide cohesión interna
    Convención extraordinaria de Moca. Cortesía

    En referencia a las elecciones generales de 2029 y a la preparación del colectivo para ese proceso, el presidente de MOCA aseguró que la cohesión interna no es un asunto sentimental, sino una condición estratégica indispensable.

    “Un partido que se destruye desde adentro no puede construir nada afuera”, manifestó.

    MOCA cuenta actualmente con 43,214 adherentes. De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, ocupa la séptima posición entre los partidos políticos legalmente constituidos con mayor número de miembros.

    José González Pinilla

    Editor

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