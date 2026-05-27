Partido Panameñista abre proceso para renovar Comité de Elecciones: en marzo de 2027 escogerá nueva cúpula

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Será el 17 de junio cuando se escojan los siete miembros principales y los siete suplentes del Comité.

Desde este miércoles, el Partido Panameñista abrió el proceso para escoger a los miembros del Comité Nacional de Elecciones, organismo encargado de preparar las internas para elegir a su nueva cúpula en marzo de 2027.

Las postulaciones serán hasta el 2 de junio, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Directorio Nacional del partido. Será el 17 de junio cuando se escojan los siete miembros principales y los siete suplentes del Comité, por un periodo de cinco años.

Exberto Cedeño, administrador del partido, explicó que, de los siete miembros actuales, cinco presentaron su renuncia.

Una vez escojan a los nuevos integrantes, el partido —que cuenta con 235,276 miembros— deberá prepararse para elegir a los 1,300 convencionales. Eso será el próximo 22 de noviembre.

Estos convencionales serán los encargados de escoger a los 43 miembros que integran el Directorio Nacional, incluyendo al nuevo presidente del partido. Esto, de cara los comicios generales de 2029.

A Jorge Herrera, actual presidente del Partido Panameñista, se le vence su período en marzo de 2027.

Herrera es actualmente presidente de la Asamblea Nacional y fue electo presidente del partido en noviembre pasado, en reemplazo de José Blandón, quien, tras ser compañero de fórmula presidencial de Rómulo Roux en las elecciones del 5 de mayo de 2024, renunció al cargo luego de que ambos quedaran en cuarto lugar.