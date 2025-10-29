Panamá, 29 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Partido Panameñista: El Tribunal Electoral decidirá sobre la nómina de Jorge Herrera tras demanda por paridad

    Eliana Morales Gil
    Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP Isaac Ortega

    El conflicto interno del Partido Panameñista escaló un nuevo peldaño. El abogado y miembro del colectivo, Rodrigo Esquivel K., presentó una demanda de impugnación ante un Juzgado Administrativo Electoral del Tribunal Electoral (TE) contra la Resolución N.° 003-2025, emitida el 18 de octubre por el Comité Nacional de Elecciones (CNE) del partido.

    La acción legal busca que las autoridades electorales declaren la nulidad parcial de la resolución que avaló la postulación de la Lista 2, encabezada por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y que compite por la presidencia de la junta directiva en la convención extraordinaria que se realizará el próximo 23 de noviembre.

    Jorge Herrera, el día que presentó su nómina para presidir el Partido Panameñista. En la foto junto a la representante de Las Cumbres, Zaidy Quintero. Cortesía @panamenistas

    La raíz del reclamo: la paridad

    La demanda sostiene que la nómina de Herrera incumple el principio de paridad y alternancia de género, al incluir binomios principal, suplente del mismo sexo. Esquivel argumenta que el CNE interpretó de forma errónea el artículo 373 del Código Electoral, que exige que cada candidatura esté compuesta por un principal y un suplente de géneros opuestos.

    Además, cita el Decreto N.° 64 de 2 de diciembre de 2022, que ordena rechazar de plano toda postulación que no cumpla con esa paridad. Según el documento, aceptar una nómina que viole este principio “socava los fundamentos de equidad, transparencia y legalidad electoral”.

    La Secretaría de la Mujer del partido certificó el 23 de octubre que no emitió aval alguno para las candidaturas de la Lista 2 que no respetaran la paridad.

    Qué pide el demandante

    Esquivel solicita al juez electoral que revoque parcialmente la resolución del CNE y anule la postulación de la Lista 2 liderada por Herrera, pero que mantenga en firme la admisión de la Lista 1, encabezada por Carlos Raúl Piad, su principal contendor.

    Sin embargo, en su resolución del pasado 18 de octubre, el CNE del Partido Panameñista dijo que la nómina encabezada por Herrera cumplió “plenamente” con los requisitos del Reglamento de Elecciones, el Código Electoral y las normas sobre paridad de género, “garantizando el principio de igualdad y participación” dentro de la organización política.

    Herrera disputará la presidencia del Partido Panameñista con Piad, en medio de los intentos por reorganizar una agrupación que en las elecciones de 2024 sufrió una de sus peores derrotas electorales.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


