    ELECCIONES

    Partido Panameñista: El Tribunal Electoral rechaza impugnación contra la nómina de Jorge Herrera

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    El diputado Jorge Herrera oficializó el mes pasado su candidatura a la presidencia del Partido Panameñista. Cortesía @panamenistas

    El Tribunal Electoral declaró improcedente la impugnación presentada contra la Nómina 2, encabezada por el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien aspira a la dirección del Partido Panameñista.

    La decisión del organismo de justicia electoral despeja el camino para que Herrera continúe en la contienda interna, en medio de un proceso marcado por disputas entre los distintos liderazgos que buscan definir el rumbo del histórico colectivo arnulfista.

    Esto ocurre luego de que el abogado y miembro del partido, Rodrigo Esquivel K., presentara en octubre una demanda de impugnación ante un juzgado administrativo del Tribunal Electoral (TE) contra la Resolución N.° 003-2025, emitida el 18 de octubre por el Comité Nacional de Elecciones (CNE) del partido.

    Sede del Tribunal Electoral. Archivo

    No obstante, el Juzgado Cuarto Administrativo Electoral, mediante resolución del 4 de noviembre, decidió “no acceder a la pretensión de declarar la nulidad de la postulación de la Nómina 2”.

    La demanda sostenía que la nómina de Herrera incumplía el principio de paridad y alternancia de género al incluir binomios principal y suplente del mismo sexo. Esquivel argumentó que el CNE interpretó de forma errónea el artículo 373 del Código Electoral, que exige que cada candidatura esté conformada por un principal y un suplente de géneros opuestos.

    Sin embargo, el juzgado electoral determinó que la nómina está integrada por representantes de ambos géneros en proporción de 50% y 50%, por lo que se ajusta a los principios de paridad.

    Esta decisión coincide con la resolución del 18 de octubre, en la que el CNE del Partido Panameñista señaló que la nómina encabezada por Herrera cumple “plenamente” con los requisitos del Reglamento de Elecciones, el Código Electoral y las normas sobre paridad de género, “garantizando el principio de igualdad y participación” dentro de la organización política.

    Herrera disputará la presidencia del Partido Panameñista con Carlos Raúl Piad el próximo 23 de noviembre, en medio de los intentos por reorganizar una agrupación que, en las elecciones de 2024, sufrió una de sus peores derrotas electorales.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


