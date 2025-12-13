Partido Popular elige a Cirilo Salas y José César Caicedo como presidente y vicepresidente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Partido Popular eligió a Cirilo Salas —actual diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen)— como su nuevo presidente en los comicios celebrados este sábado 13 de diciembre en el Hotel El Panamá.

También fue electo José César Caicedo como vicepresidente del colectivo, quien es hijo de César Caicedo —investigado en la Operación Nodriza por presunto narcotráfico— y hermano de la joven Dayra Caicedo, secuestrada y encontrada posteriormente en el primer semestre del año.

José César Caicedo (izq.) y Erick Jiménez Caicedo (der.) buscaban la vicepresidencia y la tercera subsecretaría del Partido Popular, respectivamente. LP/Isaac Ortega.

El conteo preliminar ubicó a Salas con 380 votos de 477 posibles, puesto que hubo una participación del 86% de los delegados del partido en la votación efectuada en su Congreso Nacional Ordinario, según señalaron en una comunicación en redes sociales. En total, había 552 delegados habilitados para votar.

Por otra parte, Daniel Brea, quien buscaba su reelección como presidente del colectivo, tendrá que dejar el cargo para que lo ocupe Salas.

A Salas, por su parte, se le vio acompañado en el Congreso por Alma Cortés, militante del partido Realizando Metas (RM). También acudió al evento el diputado Luis Eduardo Camacho, copartidario de Cortés.

Cirilo Salas y Alma Cortés este sábado 13 de diciembre en el Congreso del partido. LP/Isaac Ortega.

También acudieron al Congreso figuras como el expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón y el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Ricardo Torres.

José Isabel Blandón en la jornada electoral del Partido Popular este sábado. LP/Isaac Ortega.

Reaparece Martín Torrijos

En los comicios reapareció el excandidato presidencial por el Partido Popular en 2024, Martín Torrijos.

Martín Torrijos este sábado en el Congreso Nacional Ordinario del Partido Popular. LP/Isaac Ortega.

El colectivo tuvo un sorpresivo repunte en sus votos en la Elección General de 2024, algo que no percibían en la historia reciente.

Torrijos fue el tercer candidato más votado en la elección presidencial, con el 16% de los votos a su favor. Solo fue superado por Ricardo Lombana, con 25.6% de los votos y el ahora presidente de la República, José Raúl Mulino, que obtuvo el 34.2% de los votos.

Hasta el pasado 11 de diciembre, la ‘estrella verde’ tiene 21,305 miembros inscritos, según reportes del Tribunal Electoral (TE).

La nueva directiva electa este 13 de diciembre tendrá la oportunidad de dirigir el partido a las elecciones generales del año 2029.