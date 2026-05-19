Partidos en formación tienen hasta diciembre de 2027 para recoger firmas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los partidos políticos en formación tienen una carrera contra el tiempo. Para lograr constituirse legalmente y participar en los comicios generales de 2029 deberán buscar las firmas necesarias antes del 31 de diciembre de 2027.

La ley establece que, para poder postular candidatos en unos comicios, toda organización política debe estar debidamente reconocida como partido constituido y, de acuerdo con información del Tribunal Electoral, esto debe darse a más tardar en diciembre del año trasanterior al de las elecciones.

Estos nuevos colectivos deberán captar el 2% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial, tal como lo establece el Código Electoral.

En las elecciones de 2024 votaron 2 millones 275 mil 179 personas. Es decir, los activistas de los partidos en formación deberán buscar como mínimo 45 mil 503 firmas.

Son los partidos Acción Ciudadana (ACI), Partido Nacional Humanitario (PHN), el Movimiento RADIX y el recién lanzado Unidos para la Nueva Era (UNE), del expresidente Martín Torrijos (2004-2009), los que deberán llegar a esa cifra mágica.

Presentación del partido político, UNE, del expresidente Martín Torrijos. Gabriel Rodríguez.

Por el momento, UNE no aparece como partido en formación ante el TE. Torrijos adelantó que durante un mes harán consultas y promoverán su organización y luego hará los trámites ante el Tribunal.

¿Qué ocurre si un militante de un partido tradicional le da su firma? De acuerdo con el Código Electoral, hay dos formas de renuncia en un partido político: la expresa y la tácita.

En los casos en que el ciudadano se inscriba en otro partido político constituido o en formación, sin haber renunciado previamente al que estaba adherido, su renuncia será tácita.

Torrijos aseguró este lunes que habrá “migración” del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de otros colectivos hacia su nuevo proyecto político. “Sin duda hay gente buena en todos los partidos políticos y no es cierto que el que está en un partido político ya está descalificado”, dijo.

Reconoció que la inscripción de su partido será “una tarea difícil, mas no imposible”. Durante el lanzamiento de UNE el domingo, varias figuras que en su momento estuvieron dentro del PRD estuvieron entre el público.

Por su parte, la coalición independiente Vamos, liderada por el exdiputado Juan Diego Vásquez, aún analiza si da o no el paso para convertirse en partido político.