Partidos vuelven a imponerse en el Concejo Municipal: escogen a Dorindo Vega como presidente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los partidos políticos con representación en el Concejo Municipal de Panamá volvieron a aliarse y eligieron este martes 9 de junio al representante de la 24 de Diciembre, Dorindo Vega Moreno, como nuevo presidente de esa instancia.

Vega, miembro del partido Realizando Metas, obtuvo 18 votos de los 23 representantes de corregimiento presentes en la sesión.

Por su parte, el bloque independiente postuló como candidato a la presidencia del Concejo Municipal Luis Pérez, representante de Pueblo Nuevo, quien recibió solo cinco votos a favor.

Representantes de los partidos PRD, de Cambio Democrático (CD), Movimiento Otro Camino (Moca), Realizando Metas, Partido Panameñista y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) dieron el voto a Vega.

“Quiero agradecerles a todos el voto”, dijo Vega, quien estará en el cargo de julio a diciembre de 2026.

El bloque de los partidos también eligió como vicepresidenta del Concejo Municipal a Kira Ponce, representante de Santa Ana, del PRD.

La postulación

Fue la representante Yamireth Batista, de Moca, quien postuló a Vega para la presidencia. Dijo que lo hizo porque el edil cuenta con “mucha experiencia y estoy segura que tendremos una presidencia conciliadora”.

Información en desarrollo...