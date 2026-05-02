Panamá, 02 de mayo del 2026

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    Pasaportes habilita horario especial este fin de semana tras fallas en el sistema

    La entidad busca atender trámites urgentes y entregar documentos pendientes mientras continúa la suspensión indefinida del servicio regular por fallas técnicas.

    Getzalette Reyes
    Pasaportes habilita horario especial este fin de semana tras fallas en el sistema
    Panamá: Pasaportes atenderá este 2 y 3 de mayo con horario especial. LP Archivo

    La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que habilitará un horario especial de atención al público durante este fin de semana, como medida ante la suspensión indefinida de sus servicios a nivel nacional debido a fallas en sus sistemas.

    +info

    Suspenden emisión de pasaportes hasta nuevo aviso por fallas eléctricas

    De acuerdo con un comunicado emitido este 1 de mayo, las oficinas atenderán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Durante estas jornadas también se realizará la entrega de pasaportes previamente tramitados.

    La institución exhortó a los ciudadanos a presentarse con la documentación completa, para garantizar un proceso ágil y ordenado.

    Esta decisión se produce en medio de la interrupción del servicio regular, ocasionada −según ha explicado la entidad− por fallas eléctricas que afectaron los equipos y servidores encargados del procesamiento de datos. La situación obligó a suspender la emisión de pasaportes desde el pasado 27 de abril.

    De acuerdo con la Autoridad de Pasaportes de Panamá, equipos técnicos locales e internacionales continúan trabajando en la recuperación de los sistemas, un proceso que ha tomado más tiempo debido a los protocolos de seguridad y validación necesarios para garantizar la integridad de los documentos.

    Las autoridades no han detallado aún cuándo se restablecerá por completo la atención regular.

    Getzalette Reyes


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