Pasaportes habilita horario especial este fin de semana tras fallas en el sistema

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad busca atender trámites urgentes y entregar documentos pendientes mientras continúa la suspensión indefinida del servicio regular por fallas técnicas.

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que habilitará un horario especial de atención al público durante este fin de semana, como medida ante la suspensión indefinida de sus servicios a nivel nacional debido a fallas en sus sistemas.

De acuerdo con un comunicado emitido este 1 de mayo, las oficinas atenderán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Durante estas jornadas también se realizará la entrega de pasaportes previamente tramitados.

La institución exhortó a los ciudadanos a presentarse con la documentación completa, para garantizar un proceso ágil y ordenado.

Esta decisión se produce en medio de la interrupción del servicio regular, ocasionada −según ha explicado la entidad− por fallas eléctricas que afectaron los equipos y servidores encargados del procesamiento de datos. La situación obligó a suspender la emisión de pasaportes desde el pasado 27 de abril.

De acuerdo con la Autoridad de Pasaportes de Panamá, equipos técnicos locales e internacionales continúan trabajando en la recuperación de los sistemas, un proceso que ha tomado más tiempo debido a los protocolos de seguridad y validación necesarios para garantizar la integridad de los documentos.

Las autoridades no han detallado aún cuándo se restablecerá por completo la atención regular.